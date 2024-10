Le développeur de Pokemon, Game Freak, confirme une violation après une fuite de données volées en ligne

Le développeur de jeux vidéo japonais Game Freak a confirmé avoir subi une cyberattaque en août après la fuite en ligne du code source et des conceptions de jeux inédits.

Game Freak est surtout connu pour être le copropriétaire et le principal studio de développement de la série de jeux vidéo Pokémon, qui a débuté en 1996 avec Pokémon Rouge et Bleu pour Nintendo Game Boy.

Le studio de jeux a depuis publié plusieurs titres de la série Pokémon pour diverses plateformes Nintendo comme la 3DS, la Switch, ainsi que iOS et Android (Pokémon Quest).

Au cours du week-end, divers sites et chaînes de fuite sur Discord, Reddit et X ont commencé à publier captures d’écran du code source et des versions de développement des prochains jeux Pokémon développés par Game Freak.

Bien que Game Freak n’ait pas reconnu la fuite de ces données de jeu, il a confirmé que les informations personnelles de son personnel, de ses sous-traitants et de ses anciens employés, y compris des retraités et d’anciens associés, avaient été volées.

« Game Freak Inc. annonce qu’en août 2024, un accès non autorisé à nos serveurs par un tiers s’est produit, entraînant une fuite des informations personnelles de nos employés », lit l’avis traduit automatiquement.

« Nous nous excusons profondément pour tout inconvénient et toute inquiétude que cela pourrait avoir causé à toutes les parties concernées. »

Les informations divulguées incluent les noms complets et les adresses e-mail des entreprises, ce qui réduit le risque pour les personnes impliquées, les limitant au phishing et aux attaques ciblées par force brute.

Les personnes touchées par l’incident seront contactées individuellement, mais Game Freak a publié l’avis sur son site car tout le monde n’est pas joignable.

Il est présumé que les données des joueurs Pokémon n’ont pas été affectées, car Game Freak déclare que son enquête détaillée sur les serveurs violés a été conclue et que des mesures de sécurité ont été mises en œuvre pour empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir.

Plus tôt ce mois-ci, le développeur canadien de jeux vidéo Red Barrels a averti sa communauté de joueurs qu’une cyberattaque entraînerait probablement des retards de développement des correctifs et du contenu supplémentaire pour les jeux Outlast existants et les titres à venir.

L’attaque a ensuite été revendiquée par le groupe de ransomware Nitrogen, qui a affirmé avoir volé 1,8 To de données confidentielles à Red Barrels.

Au moment d’écrire ces lignes, aucun acteur menaçant n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque contre Game Freak.