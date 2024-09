Le développeur de Palworld répond au procès intenté par Nintendo et The Pokémon Company – Actualités

Pocketpair déclare ne pas avoir connaissance de brevets spécifiques qu’elle aurait violés

Pocketpair, le développeur de jeux derrière le Palworld jeu, a publié une déclaration sur son site Web le 19 septembre, concernant le procès pour violation de brevet intenté contre la société par Nintendo et La Compagnie Pokémon . La société a également publié la déclaration complète sur Palworld ‘s X (anciennement Gazouillement ) compte:

Concernant le procès Hier, une action en justice a été déposée contre notre société pour violation de brevet. Nous avons été informés de cette action en justice et entamerons les procédures judiciaires et les enquêtes appropriées concernant les allégations de violation de brevet. À ce moment-là, nous ne sommes pas conscients… — Palworld (@Palworld_FR) 19 septembre 2024

La société a déclaré qu’elle n’était « pas au courant des brevets spécifiques [it is] accusé d’avoir enfreint, et [it has] « Je n’ai pas été informé de ces détails. » La société a déclaré qu’elle allait entamer des poursuites judiciaires et des enquêtes sur ces réclamations.

Image via IMDB © Pocketpair, Inc.

Nintendo et La Compagnie Pokémon a déposé une plainte pour violation de brevet contre Pocketpair auprès du tribunal de district de Tokyo le 18 septembre.

La poursuite prétend que le jeu porte atteinte à Nintendo et La Compagnie Pokémon ses droits de brevet et demande une injonction contre la contrefaçon ainsi qu’une indemnisation pour les dommages.

Sony Music Entertainment Japon Inc. a annoncé en juillet qu’elle et sa filiale Aniplex avec Pocketpair, ont créé une nouvelle coentreprise nommée Palworld Entertainment.

Pocketpair a lancé son Palworld jeu de survie multijoueur le 19 janvier en accès anticipé sur Steam. Le jeu a atteint 25 millions d’utilisateurs dans le mois qui a suivi sa sortie.

Les joueurs et les critiques ont d’abord noté la similitude des conceptions de nombreuses créatures « Pal » du jeu avec celles du Pokémon franchise Le Pokémon titulaire de. La Compagnie Pokémon a publié une déclaration peu de temps après Le monde de Pal Le ministère de la Justice a annoncé qu’il enquêtait sur une possible violation du droit d’auteur par une société de jeux vidéo anonyme.