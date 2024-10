Monde Pal Le concepteur et community manager Bucky s’est prononcé contre une « récente vague anti-Palworld », exhortant ceux qui « détestent véritablement » le jeu de survie à « arrêter d’y penser » et « passer à autre chose ».

Bucky n’a jamais hésité à défendre le succès de survie de Pocketpair, ayant déjà a répondu à la suggestion selon laquelle il s’agissait d’un « jeu de mèmes » qui avait « brûlé ». A cette occasion, Bucky promet « c’est vraiment la dernière fois que j’en parle », mais il a un message clair pour ceux qui auraient « jeté des accusations basées sur des vibrations » et « des prises hilarantes et émotionnelles comme ‘je ne peux pas attendre que vous perdiez tous votre emploi et fassiez faillite.' »

Il poursuit : « Si vous vantez un bâtiment rempli de gens qui perdent leur emploi, alors ce n’est pas un problème de nous, c’est un problème de vous. Ce genre de prises de vue trop émotionnelles sont monnaie courante sur la scène du jeu ces jours-ci, mais celles de Palworld sont particulièrement idiots. »

Bucky pense que « la plupart de la haine dirigée contre Palworld est un appât », mais pour ceux qui le veulent vraiment, faire méprisez le jeu, la solution est simple. « Si vous détestez Palworld, et je veux dire si vous détestez vraiment Palworld, alors rendez-vous service et coupez-nous le son sur Twitter, cachez le jeu sur Steam et arrêtez d’y penser », dit Bucky. « Qui veut consacrer du temps et de l’énergie à des choses qu’il n’aime pas ? » Il ajoute : « Continuez ».

C’est un bon conseil qui peut être appliqué à presque tout, et il n’est pas non plus surprenant d’entendre Bucky le dire. Après tout, il encourageait auparavant les joueurs de Palworld ne pas « se sentir coupable de passer d’un jeu à l’autre » et s’éloigner du succès de la survie, même si « nous espérons que vous reviendrez pour le deuxième tour lorsque vous serez prêt ». Après tout, « il y a tellement de jeux incroyables auxquels jouer », et trouver ceux que vous aimez est une chose bien plus positive à laquelle s’efforcer.

Palworld ne montre aucun signe d’arrêt alors que le studio PUBG s’engage à transformer le jeu de survie en jeu mobile, alors même qu’un procès avec Nintendo gronde.