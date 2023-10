Le développeur de North Jersey, Fred Daibes, retire son plaidoyer de culpabilité pour fraude bancaire rejeté par le juge

L’éminent développeur de North Jersey, Fred Daibes – qui est lié aux accusations de corruption du sénateur Bob Menendez – a retiré son plaidoyer de culpabilité dans les accusations de fraude bancaire déposées contre lui en 2018, une semaine après qu’un juge a rejeté l’accord.

Daibes est l’une des cinq personnes inculpées dans une affaire de corruption présumée impliquant Menendez et son épouse, Nadine Arslanian Menendez, dans une affaire distincte. Daibes a plaidé non coupable des accusations.

Le juge de district américain Wigenton a publié la semaine dernière un texte d’ordonnance en faveur de Daibes indiquant qu’après avoir examiné le rapport présentenciel dans l’affaire de fraude bancaire, le tribunal avait rejeté l’accord de plaidoyer. L’accord rejeté est intervenu après que Daibes ait été inculpé dans l’acte d’accusation de Menendez.

L’acte d’accusation a mis en lumière l’ingérence de Menendez dans les accusations de fraude bancaire de Daibe, alléguant que Menendez avait nommé un avocat américain qu’il pensait pouvoir influencer en faveur de Daibe.

Pourquoi Daibes a-t-il retiré son plaidoyer de culpabilité ?

L’accord de plaidoyer rejeté fait suite à des accusations déposées en 2018 contre Daibes lorsqu’il a été inculpé de plusieurs chefs d’accusation pour complot présumé visant à contourner les limites de prêt fixées par la Mariner’s Bank, qu’il avait fondée en 2001.

En 2022, Daibes a admis avoir reçu plus d’un million de dollars de recettes brutes de la Mariner’s Bank et a plaidé coupable d’avoir fait de fausses entrées dans un mémorandum de prêt. Son audience de détermination de la peine a été retardée quatre fois depuis et était prévue pour le 26 octobre.

L’avocat de Daibes, Lawrence Lustberg, a envoyé une lettre à la juge de district des États-Unis Susan D. Wigenton indiquant que Daibes retire son plaidoyer et demande au tribunal de planifier une conférence de mise en état pour discuter des procédures futures.

Lustberg a déposé les documents de retrait vendredi et a refusé de commenter davantage lorsqu’il a été contacté lundi.

Kelly : Quelles sont les « forces en coulisses » que Bob Menendez blâme ?

Après que Daibes ait rejeté son plaidoyer, l’avocat Vikas Khanna pour les États-Unis a envoyé une lettre pour informer le tribunal que le gouvernement avait a retiré l’accord de plaidoyer et a également demandé une conférence de mise en état.

« La Cour n’est pas tenue de respecter les termes des accords de plaidoyer, et les affaires peuvent être jugées moins favorablement envers les défendeurs que les accords de plaidoyer envisagés », a écrit Wigenton dans une lettre rejetant l’accord de plaidoyer.

L’acte d’accusation initial

Daibes et Michael McManus, le directeur financier de Daibes Enterprises, auraient utilisé d’autres personnes non nommées dans l’acte d’accusation pour obtenir des millions de dollars de prêts – qui ont été utilisés au profit de Daibes – à l’insu de la banque ou de la Federal Deposit Insurance Corp. L’activité s’est déroulée de 2008 à 2013.

L’accord de plaidoyer a également été rejeté pour McManus.

Daibes a plaidé coupable à un seul chef d’accusation de l’acte d’accusation initial de 14 chefs d’accusation, qui comprenait une note de service de 2008 pour un prêt mandataire de 1,8 million de dollars qui indiquait faussement l’emprunteur et la source du remboursement. La ligne de crédit était en fait destinée à Daibes, qui a financé le remboursement.

Les liens de Daibes avec Menendez

Le mois dernier, des accusations de corruption et de pots-de-vin ont été déposées contre Menendez par le procureur américain du district sud de New York. L’acte d’accusation non scellé indiquait que Menendez avait accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin de la part de trois hommes d’affaires du New Jersey, dont Daibes, en échange de leur aide à s’enrichir et d’essayer de les sortir du pétrin.

L’acte d’accusation indique que Menendez avait recommandé au président Joe Biden de nommer quelqu’un comme procureur américain du New Jersey qui, selon lui, pourrait être influencé pour perturber les poursuites pénales fédérales contre Daibes pour les accusations de fraude bancaire.

Plus: Le développeur d’Edgewater inculpé avec Menendez dans un stratagème de corruption. Qui est Fred Daibés ?

Avant que Daibes ne plaide coupable, Menendez aurait pressé Philip Sellinger, avant et après qu’il soit devenu procureur américain du New Jersey, de faire la lumière sur Daibes.

En décembre 2020, Menendez a rencontré Sellinger pour déterminer s’il soutiendrait la nomination de Sellinger au poste d’avocat américain. Lors de la réunion, Menendez a critiqué les poursuites engagées contre Daibes et a demandé à Sellinger « d’examiner » l’affaire s’il était nommé, indique l’acte d’accusation.

Début 2022, Menendez a eu de brefs appels téléphoniques avec le premier procureur adjoint américain. À l’époque, le chauffeur anonyme de Daibes avait appelé Nadine Menendez à deux reprises le 24 janvier. Plus tard dans la journée, Nadine Menendez a envoyé un texto à Daibes : « Merci. Noël en janvier.

Les empreintes digitales du conducteur ont ensuite été retrouvées sur une enveloppe contenant des milliers de dollars en espèces au domicile de Menendez. Quelques jours plus tard, le sénateur a recherché sur Google l’expression « prix du kilo d’or ».

En mars, Nadine Menendez a rencontré un bijoutier et lui a montré deux lingots d’or d’un kilogramme d’une valeur de plus de 120 000 dollars, selon l’acte d’accusation. Les numéros de série montraient que les lingots d’or appartenaient à Daibes, indique l’acte d’accusation.

Le mois suivant, Daibes a plaidé coupable à une peine de probation dans l’affaire de fraude bancaire.

Cet article a été initialement publié sur NorthJersey.com : Fred Daibes retire son plaidoyer de culpabilité dans une affaire de fraude bancaire en 2018