Le développeur de Day Before revient, révèle un nouveau jeu et demande « une seconde chance »

La veille doit être l’une des aventures les plus folles que l’industrie du jeu vidéo ait jamais connue. Il a atteint le sommet des listes de souhaits Steam, a connu une longue période de développement, puis a été publié pendant un total de quatre jours avant que le développeur Fntastic n’annonce sa fermeture, le jeu étant également supprimé de la plate-forme. Moins d’un mois après son lancement, The Day Before avait disparu mais son développeur tente désormais de faire un retour.

S’adressant à X, anciennement Twitter, le développeur de The Day Before a publié un plan de type manifeste ainsi qu’un lien vers une campagne Kickstarter, cherchant à retrouver une partie du succès qu’il a eu avec son ancien projet de jeu de zombies. « Tout le monde mérite une seconde chance. Nous nous excusons profondément auprès de tout le monde pour The Day Before et assumons l’entière responsabilité de ce qui s’est passé », publie le développeur. « Découvrez notre plan, Fntastic 2.0, dans lequel nous partageons comment nous allons corriger nos erreurs passées et nous préparons à revenir en mieux. »

Le plan se concentre sur quelques objectifs fondamentaux différents pour l’entreprise réanimée. Le premier concerne les principes, l’honnêteté, la transparence et le professionnalisme étant tous mis en avant. Des objectifs stratégiques pour 2024 et 2025 sont mentionnés, tous axés sur les principes ci-dessus. On parle de reconstruire la marque ainsi que d’une nouvelle mission et vision pour l’entreprise, la première indiquant que Fntastic souhaite « créer des jeux qui seront aimés pendant des décennies ». Une haute ambition en effet.

En dehors de ce plan, Fntastic a lancé une campagne Kickstarter pour son nouveau titre, Escape Factory, qui semble être une version industrielle du chaos multijoueur basé sur la physique de jeux comme Fall Guys. Quatre à huit joueurs tentent d’échapper à des niveaux remplis de pièges mécaniques, de monstres étranges et d’énigmes. Au moment de la rédaction de cet article, alors qu’il reste 29 jours avant la campagne, elle a attiré un soutien. Malheureusement pour le développeur, il est indiqué que « si la campagne Escape Factory Kickstarter n’atteint pas son objectif de financement, nous ne pourrons malheureusement pas revenir. »

Si vous espériez le retour de jeux comme Propnight ou The Day Before, une FAQ publiée par le développeur y répond et ce n’est pas une bonne nouvelle. « Nous avons perdu tous les droits légaux sur Propnight et The Day Before », écrit le développeur, bien qu’il mentionne ailleurs sur son site Web qu’après Escape Factory, il travaillera sur un jeu annoncé se déroulant dans le genre de la chasse aux accessoires.

Pour ceux qui craignent que participer à ce Kickstarter n’interfère avec une bataille juridique en cours, n’ayez crainte, car le développeur a également abordé ce problème. « Nous ne sommes en conflit avec personne et sommes prêts à repartir de zéro », écrit-il dans sa FAQ.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie d’Escape Factory, vous pouvez jouer à une démo gratuite sur Steam.. Rendez-vous sur le jeu page du magasin pour le vérifier par vous-même et décider si Fntastic mérite une seconde chance. Si vous souhaitez consulter le plan, Kickstarter et la FAQ publiée par le développeur, vous pouvez le faire sur son site web.

Si vous préférez faire autre chose de votre temps sur cette planète, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs jeux de survie auxquels vous pouvez jouer, et notre sélection des meilleurs jeux PC à venir que vous pouvez ajouter à vos listes de souhaits.

Vous pouvez également nous suivre sur Google Actualités pour des actualités, des critiques et des guides quotidiens sur les jeux PC, ou consultez notre Suivi des offres PCGN pour vous faire quelques bonnes affaires.