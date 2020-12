Le créateur de Cyberpunk 2077, l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année, s’est excusé lundi et a offert des remboursements aux joueurs déçus par les performances du jeu, après des jours de plaintes concernant des problèmes et des graphismes médiocres sur certaines plates-formes après sa sortie la semaine dernière. CD Projekt Red, le développeur basé à Varsovie, a déclaré dans une déclaration signé par un fondateur, Marcin Iwinski, et d’autres qu’il était désolé de ne pas avoir montré le jeu fonctionnant sur des modèles de base de consoles de dernière génération avant sa sortie la semaine dernière, éliminant ainsi la possibilité pour les joueurs de prendre des décisions éclairées en matière d’achat.

« Nous aurions dû accorder plus d’attention à l’amélioration du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One », a déclaré la société. Le jeu, qui coûte 59,99 $, est également jouable sur les dernières générations de ces consoles, PlayStation 5 et Xbox Series X, ainsi que sur les PC et Stadia, le service de jeu en streaming de Google.

Cyberpunk 2077, qui avait déjà été retardé à plusieurs reprises, est un jeu de rôle et d’action se déroulant dans une mégalopole dystopique en proie à la criminalité. Les joueurs jouent le rôle de V, un mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant qui apporte l’immortalité. Le jeu possède également un peu de puissance de star: l’acteur «Matrix» Keanu Reeves représente un personnage du jeu. Les plaintes concernant les performances du jeu ont commencé peu de temps après sa sortie jeudi. Les joueurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations face aux messages d’erreur et autres problèmes de performances. Dans sa déclaration, CD Projekt Red s’est engagé à corriger les bugs et plantages qui ont perturbé le jeu. Une série de mises à jour arrivera dans la semaine prochaine, suivie de correctifs plus importants en janvier et février, a déclaré la société. «Ensemble, ils devraient résoudre les problèmes les plus importants auxquels les joueurs sont confrontés sur les consoles de dernière génération», a déclaré la société, ajoutant que le retour du jeu était également une option. « Nous vous serions reconnaissants si vous nous donniez une chance, mais si vous n’êtes pas satisfait du jeu sur votre console et ne voulez pas attendre les mises à jour, vous pouvez choisir de rembourser votre copie », a déclaré la société.