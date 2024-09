Le développeur d’Assassin’s Creed Shadows parle de l’adaptation de la culture japonaise, des pressions des réseaux sociaux et des excuses controversées d’Ubisoft

Le monde d’Assassin’s Creed Shadows est magnifique. Lors de la Gamescom 2024 à Cologne le mois dernier, Ubisoft n’a pas donné l’occasion de découvrir son prochain opus très attendu. Pour cela, il faudra attendre encore un peu. L’éditeur a plutôt donné à la presse un aperçu des coulisses du jeu, via une présentation des améliorations environnementales et de la nouvelle fidélité graphique de Shadows.

La vaste version virtuelle du Japon d’Ubisoft est présente dans le premier Assassin’s Creed conçu exclusivement pour la génération actuelle de consoles – et elle en a l’air, avec des forêts denses et des montagnes imposantes, une météo dynamique et des saisons changeantes. Les spécifications techniques exactes du jeu restent à confirmer, mais j’ai été impressionné par sa nette amélioration par rapport aux autres jeux Assassin’s Creed précédents, en particulier dans ses petits détails accrocheurs, comme la pluie qui coule de manière réaliste sur des gouttières en bambou, ou les étals remplis de fruits que vous pouvez renverser, envoyant leur contenu se disperser sur une route.

En ligne, cependant, les réactions à Shadows ont été moins positives. En juin, le patron d’Ubisoft, Yves Guillemot, a condamné « les attaques malveillantes et personnelles en ligne » dirigées contre les développeurs du jeu après sa révélation initiale. Par ailleurs, le directeur de la franchise Assassin’s Creed, Marc-Alexis Côté, a déclaré qu’il devait « prendre du recul » plutôt que de répondre aux critiques du jeu sur les réseaux sociaux par le propriétaire de X, Elon Musk.

Digital Foundry analyse le gameplay fascinant d’Assassin’s Creed Shadows présenté jusqu’à présent.Regarder sur YouTube

La grande majorité du discours en ligne s’est concentrée sur Yasuke, le personnage historique qu’Ubisoft a choisi comme l’un des deux protagonistes de Shadows. Yasuke, un Africain qui a voyagé et vécu au Japon à l’époque où se déroule Shadows, est dépeint comme un puissant samouraï dans le jeu. Musk, et d’autres qui profitent de la controverse, ont suggéré que l’inclusion de Yasuke était une injection délibérée de « DEI » (diversité, équité et inclusion) au détriment de l’exactitude historique. Ubisoft lui-même, quant à lui, a discuté le choix de Yasuke comme co-protagoniste – aux côtés du shinobi japonais Naoe – comme un choix délibéré qui permettra aux joueurs de « découvrir le Japon à travers [Yasuke] »Les yeux d’un étranger ».

Les fans ont souligné qu’Assassin’s Creed – une franchise dont l’histoire met en scène des organisations et des civilisations secrètes manipulant l’histoire humaine depuis la naissance d’Adam et Eve jusqu’à l’atterrissage sur la Lune – a toujours embelli les événements du monde réel et ajouté ses propres éléments narratifs farfelus. Et pourtant, Ubisoft a récemment présenté des excuses pour des éléments qui auraient pu « inquiéter » certains fans japonais, ce qui a fait froncer les sourcils.

Au milieu de tout cela, lors de la Gamescom du mois dernier, j’ai rencontré le directeur artistique d’Assassin’s Creed Shadows, Thierry Dansereau, un vétéran de la série depuis Assassin’s Creed : Brotherhood, qui a été directeur artistique sur Revelations, Syndicate, Odyssey et les extensions d’Assassin’s Creed 3 et Black Flag. Était-ce difficile de travailler sur un projet aussi prestigieux, me suis-je demandé, avec autant de bruit en arrière-plan ? « C’est bien que notre jeu ait de la visibilité », a déclaré Dansereau.



Le monde de Shadows changera, aura une apparence et un gameplay différents au cours de ses quatre saisons de jeu. | Crédit image : Ubisoft

Mais qu’en est-il de ceux qui, comme Elon Musk, remettent en question les choix de l’équipe ? « Bien sûr que nous faisons des choix créatifs », a répondu Dansereau, sans détour. « C’est un jeu vidéo au final, donc nous voulons offrir la meilleure expérience possible à nos joueurs. »

« Nous avons travaillé avec de nombreux experts pour bien comprendre l’époque », a-t-il poursuivi. « Nous avons fait une grande partie de notre travail nous-mêmes, nous nous assurons donc de représenter ce monde de manière respectueuse, tout en répondant aux besoins du gameplay et en le rendant divertissant.

« Nous avons travaillé avec les studios d’Osaka et de Tokyo [who’ve acted] « En tant que consultants, l’un de leurs directeurs artistiques est impliqué et fait des recherches sur le terrain. Nous y sommes allés, nous avons également fait une visite de terrain et nous avons des experts japonais qui vivent au Japon. Nous les utilisons beaucoup pour examiner nos assets, ils jouent le jeu et nous donnent leur avis. »

Alors, que dire de cette déclaration ? Les excuses d’Ubisoft sont restées vagues sur ce pour quoi l’entreprise s’excusait réellement, ce qui lui a donné l’impression, au mieux, d’une acceptation polie du fait qu’elle n’avait pas tout compris au milieu des chicanes sur les concepts artistiques et les drapeaux contemporains, mais aussi, et c’est inconfortable, d’une attitude qui lui a donné l’impression de s’adresser à un public désireux de trouver des offenses. Peu après la publication de la déclaration, l’équipe de modération du reddit principal d’Assassin’s Creed a interdit toute discussion sur le rôle de Yasuke en tant que samouraï dans le jeu pour éviter que davantage de vitriol ne se répande, et a déclaré que la déclaration d’Ubisoft n’avait fait qu' »exacerber » davantage la controverse en ligne.



Crédit image : Ubisoft

Reconnaissant la déclaration, dont il a déclaré avoir pris connaissance lorsqu’elle a été rendue publique, Dansereau a expliqué qu’il était toujours confiant quant à l’accueil plus large du jeu lors de son lancement en novembre.

« Ubisoft a publié une lettre d’excuses auprès de ce groupe de personnes au Japon », a déclaré Dansereau. « Mais il faut qu’ils sachent que nous travaillons avec des experts, des experts de renommée mondiale, et si nous avons offensé quelqu’un d’autre, nous le ferons. [people] nous sommes désolés mais ce n’est pas le but.

« Nous avons fait très attention à rester aussi respectueux que possible de la culture japonaise, mais les choix créatifs sont faits de notre côté, sur la base de toutes les discussions que nous avons eues avec notre propre groupe d’experts. Nous sommes confiants quant à la manière dont le jeu sera reçu. »



Crédit image : Ubisoft

Finalement, j’ai demandé à Dansereau s’il avait été difficile de décrocher le projet alors que les réseaux sociaux étaient inondés d’opinions sur les choix de l’équipe. Et bien qu’il ait dit personnellement qu’il n’avait pas été affecté, Dansereau a dit qu’il connaissait des personnes qui l’avaient été.

« C’est une question personnelle, c’est à chacun de voir », a déclaré Dansereau. « Lisez-vous tout ce qui sort ? Passez-vous beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à lire tous les commentaires ? Restez-vous concentré ? Je connais des personnes qui sont touchées – les plateformes de réseaux sociaux sont un espace libre où les gens peuvent faire ce qu’ils veulent.

« En même temps, nous sommes très concentrés sur la sortie de ce titre, sur cette dernière étape pour peaufiner la qualité autant que possible. Nous savons que nous avons un excellent jeu entre nos mains. Nous en sommes fiers et devrions rester fiers du jeu que nous avons créé. »