Le développeur chinois Country Garden rapporte une perte de 6,7 milliards de dollars au milieu des craintes d’un autre Evergrande

Le promoteur chinois en difficulté Country Garden a annoncé mercredi une perte de 48,9 milliards de yuans (6,7 milliards de dollars) pour le premier semestre dans un dossier boursier, renforçant les craintes d’un défaut de paiement potentiellement catastrophique.

Son état précaire fait craindre un effondrement qui pourrait avoir des conséquences considérables sur le système financier chinois deux ans après la chute d’Evergrande.

Country Garden, qui était la plus grande société immobilière de Chine l’année dernière, compte quatre fois plus de projets de construction en cours qu’Evergrande. Lorsque ces derniers ont stoppé les projets de construction ces derniers temps, cela a rendu furieux les acheteurs de maisons, qui ont organisé des manifestations et ont arrêté de payer leurs hypothèques en signe de protestation.

Evergrande, la société immobilière la plus endettée au monde avec un passif de 328 milliards de dollars, a perdu plus de 99 % de la valeur boursière de ses actions au cours des trois dernières années. La société a repris lundi ses négociations à la bourse de Hong Kong après une suspension de 17 mois dont Evergrande a profité pour tenter de restructurer sa dette offshore.

L’un des plus grands constructeurs chinois, Country Garden, a accumulé des dettes de plus de 150 milliards de dollars et a déclaré ce mois-ci qu’il n’avait pas réussi à payer les intérêts de deux prêts.

C’est l’un des rares grands constructeurs d’habitations à avoir évité le défaut de paiement depuis que Pékin a introduit en 2020 une politique des « trois lignes rouges » visant à réduire les niveaux d’endettement dans le secteur à fort endettement. Les lignes rouges fixent des limites aux ratios passif/actif et garantissent que les entreprises détiennent des réserves de trésorerie équivalentes à au moins 100 % de la dette à court terme.

Le groupe a prévenu mercredi que si ses performances financières « continuent de se détériorer », il risquait un éventuel défaut de paiement.

Si Country Garden ne respecte pas le délai de paiement de la caution début septembre, elle pourrait devenir la plus grande société immobilière chinoise à s’effondrer depuis Evergrande en 2021.

Les problèmes de trésorerie de l’entreprise ont alimenté les craintes qu’elle ne propage des turbulences dans l’économie et le système financier chinois.

L’essor de la deuxième économie mondiale repose en grande partie sur l’immobilier et la construction, qui représentent environ un quart du PIB chinois.

Les pertes de Country Garden de janvier à juin étaient comparables aux estimations faites début août, de 45 à 55 milliards de yuans. Sur la même période de l’année dernière, le groupe a enregistré un petit bénéfice de 612 millions de yuans.

« Le rétrécissement du secteur immobilier, associé à la confiance non encore rétablie du marché des capitaux, a exercé une pression croissante sur les opérations commerciales de l’entreprise », a déclaré Country Garden dans son dossier à la bourse de Hong Kong.

Il a ajouté qu’il « ferait de son mieux pour améliorer son flux de trésorerie opérationnel en assurant de bonnes performances commerciales, en s’efforçant de revitaliser les actifs sous-performants et en réduisant les dépenses administratives superflues ».

Le rapport sur les résultats a été publié alors que Country Garden négocie avec ses créanciers un rééchelonnement des paiements de sa dette afin d’éviter un défaut de paiement.

Un vote des détenteurs d’obligations sur l’extension des conditions de remboursement devait avoir lieu vendredi la semaine dernière mais a été reporté, a rapporté Bloomberg.

Country Garden a également proposé mercredi d’émettre de nouvelles actions d’une valeur de 255 millions de yuans.

La société a « fait de son mieux » pour effectuer le paiement du principal et des intérêts de sa dette, a-t-elle déclaré dans le dernier dossier.

Country Garden fait travailler des dizaines de milliers de personnes et est classée par Forbes parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales. Sa patronne, Yang Huiyan, était jusqu’il y a peu la femme la plus riche d’Asie.

Les malheurs de Country Garden et d’Evergrande affaiblissent encore davantage un secteur immobilier durement touché par la pandémie et le ralentissement économique de la Chine. Ces problèmes découragent également les acheteurs potentiels, ce qui pourrait exercer une pression sur d’autres sociétés immobilières.

Signe de la faiblesse du marché, les prix de l’immobilier ont chuté en juillet au rythme le plus rapide en un an, selon les chiffres du gouvernement.

Les autorités prennent désormais des mesures pour stimuler ce secteur clé, les grandes villes de Guangzhou et de Shenzhen prenant des mesures pour assouplir les règles hypothécaires.

Avec l’Agence France-Presse