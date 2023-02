Le développement massif d’appartements fait l’objet d’un examen initial au conseil de West Kelowna

Un important développement d’appartements proposé en face de l’école intermédiaire Constable Neil Bruce était devant le conseil municipal le 14 février.

Le projet au 2471 Auburn Road s’étendrait sur cinq bâtiments contenant 401 unités et jusqu’à quatre étages.

Le personnel avait plusieurs préoccupations concernant les impacts de la circulation sur Auburn Road, à Daimler Drive et à Old Okanagan Highway, ainsi qu’à Daimler et à l’autoroute 97.

“Une partie des facteurs de complication dans ces améliorations de la circulation ou tout ce qui est proposé pour ce site est la nature multi-juridictionnelle de cette zone”, a déclaré Brent Magnan, directeur de l’urbanisme.

Les routes de la région relèvent de la ville, de la Première Nation de Westbank et du gouvernement provincial.

Le conseil a donné la première lecture pour rezoner la propriété en notant le besoin de logement mais en partageant les problèmes de circulation soulevés par le personnel et le demandeur.

Une analyse et un examen plus approfondis de la circulation seront effectués avant que le développement ne retourne au conseil pour une deuxième lecture.

La propriété avait déjà été rezonée en 2007 avec une clause limitant le développement à 220 unités, dans le but de mieux l’aligner sur les densités proposées dans le cadre du Shannon Lake Neighbourhood Plan (SLNP).

Il existe également un engagement pour le demandeur de consacrer un parc dans le cadre du développement. Le SLNP a depuis été abrogé, cependant, les clauses restrictives sont toujours enregistrées sur la propriété.

Les 401 unités proposées dans le cadre de la demande de modification de zonage actuelle exigeraient que le conseil s’acquitte de la convention relative à la densité et aux parcs avant son adoption.

