Le développement européen des avions de combat va de l’avant – Berlin

La ministre de la Défense, Christine Lambrecht, a qualifié le projet d’exemple d'”excellente coopération”

L’Allemagne, la France et l’Espagne ont convenu d’aller de l’avant avec le développement d’un nouvel avion de combat européen, a confirmé vendredi Berlin.

Cette annonce fait suite à une rencontre entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron le mois dernier, au cours de laquelle les deux dirigeants ont appelé à une plus grande autonomie de l’UE par rapport aux États-Unis.

Le projet conjoint est connu sous le nom de Future Air Combat System (FACS). La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré dans un communiqué : “L’accord politique sur le SCAF est une grande étape et – surtout en ces temps – un signe important de l’excellente coopération franco-germano-espagnole.”

Elle a ajouté que le système de combat, dont le coût est estimé à plus de 100 milliards d’euros (103,4 milliards de dollars), aidera “renforcer les capacités militaires de l’Europe et garantir un savoir-faire important… pour l’industrie européenne.”

L’allemand Airbus, qui participe au développement de l’avion avec le français Dassault et l’espagnol Indra, a déclaré dans un communiqué par courrier électronique qu’un “nombre d’étapes formelles dans les pays respectifs” doivent encore être prises avant que les trois sociétés puissent se mettre au travail.

Lire la suite Le FM français appelle à plus d’autonomie de l’UE vis-à-vis des États-Unis

Le SCAF a été conçu en 2017 lorsque Macron et la chancelière Angela Merkel ont convenu de développer conjointement un nouvel avion de chasse ainsi que plusieurs autres armes associées, dont des drones. Selon le plan, le nouvel avion devrait entrer en service en 2040.

L’administration Macron a longtemps plaidé pour une plus grande indépendance et autosuffisance européenne en matière de défense, ce qui permettrait au continent d’être moins dépendant des États-Unis. Fin octobre, au milieu de rapports faisant état de relations bilatérales de plus en plus tendues, Macron et Scholz ont tenu une réunion à Paris au cours de laquelle les deux se sont prononcés en faveur d’une plus grande autonomie par rapport aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a également appelé le continent à devenir plus indépendant, ajoutant que les objectifs de défense de toutes les nations de l’UE devraient viser à renforcer “Souveraineté européenne”.