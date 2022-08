Le développement du cerveau et du football vont de pair à l’Ajax, déclare le légendaire Néerlandais Johan Neeskens

Ajax, Barcelone et Coaching occupent une place particulière dans le cœur de Johan Neeskens. Il s’est fait remarquer à l’adolescence avec le célèbre club néerlandais connu pour former de jeunes talents du football, s’est forgé une réputation de milieu de terrain offensif polyvalent avec l’équipe de la Liga, puis s’est passionné pour le football après sa retraite en devenant entraîneur et est actuellement mentor. entraîneurs. Le double finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA avec les Pays-Bas, à Mumbai pour un programme World Coaches lancé par la KNVB (Fédération royale néerlandaise de football), a oscillé entre le présent et le passé lors d’une interaction au stade Cooperage.

Neeskens appartenait à l’ère du football total orchestrée par le grand Johann Cruyff (Ajax FC, FC Barcelone et Pays-Bas), insufflant de l’énergie dans le football mondial avec un mélange de polyvalence et de verve. Les supporters ont découvert cette nouvelle manière passionnante impliquant l’échange de positions entre les joueurs s’occupant du ballon dans les parties défensives et offensives du terrain. Le football mondial de nos jours, en particulier dans les clubs de certaines ligues, est le reflet de la manière Cruyff. Des entraîneurs célèbres ont réalisé que l’attaque est la meilleure forme de défense, les milieux de terrain box-to-box dirigent le spectacle et les gardiens de but fonctionnent comme des balayeurs.

Le joueur de 70 ans n’est pas du tout d’accord, expliquant que ce qu’il voit maintenant est bien loin de Total Football. “Je ne vois pas Total Football comme nous l’avons fait à l’Ajax, les défenseurs jouant et tout ça. Pas par tout le monde.

« Aujourd’hui, on voit le football calculer. Les équipes jouent cinq défenseurs, trois milieux de terrain et deux attaquants, ou 3-5-2 (cinq milieux de terrain). Par exemple, la France a remporté la Coupe du monde (2018) en ne jouant pas vraiment au football offensif. Ils avaient des joueurs fantastiques en (Antoine) Griezmann, (Oliver) Giroud, (Kylan) Mbappe et des milieux de terrain fantastiques (Paul Pogba, N’golo Konte) mais ces joueurs ont reculé et se sont davantage concentrés sur les contre-attaques. Je comprends que l’entraîneur décide ce qui est le mieux pour son équipe, Total Football je ne vois pas trop (être joué).”

Neeskens, qui a converti un penalty deux minutes après le coup d’envoi d’une finale de Coupe du monde (finale Pays-Bas contre Allemagne 1974 à Munich), souligne la formation et le style de décision des entraîneurs. “Tout dépend de l’entraîneur, en fonction de la qualité des joueurs de son groupe.”

Interrogé sur les stars du football réputées pour les grands matches manquant des tirs au but (par exemple Mbappe à l’Euro 2020 contre la Suisse, Lionel Messi pour l’Argentine contre l’Islande lors de la Coupe du monde 2018), l’as néerlandais a observé : « Les gardiens de but font beaucoup de recherches sur les tireurs de penalty ils vont affronter en bris d’égalité. C’est possible grâce à la technologie et c’est un facteur clé.

«Il y a des joueurs qui marquent tout le temps lors des entraînements aux tirs au but, puis ratent peut-être une fois dans un match. Il s’agit de ce moment du match, il s’agit du gardien sous la barre, de nombreux facteurs jouent un rôle », a-t-il ajouté.

Se référant au penalty de la Coupe du monde de 1974, battant le gardien allemand Sepp Maier, Neeskens a rappelé : « La pression est toujours là, la gérer est individualiste. J’ai fait face à la pression, la décision de penalty est arrivée très tôt dans le match et avec 80 000 supporters allemands autour. Il faut s’affirmer et être confiant. Je pensais à deux coups de pied réussis contre la Bulgarie plus tôt. Il faut aussi un peu de chance. Il n’y a pas qu’une seule façon de se préparer. »

Le FC Barcelone et l’Ajax AFC sont proches du cœur de Neeskens (rejoints respectivement en 1974 et 1970). Les deux clubs font également l’actualité pour différentes raisons. Par exemple, le FCB a convaincu l’ancien meneur de jeu/capitaine Xavi Hernandez de prendre en charge le poste d’entraîneur en chef dans un geste désespéré pour retrouver sa gloire passée. Neeskens, qui a suivi Cruyff dans le club de la Liga et est revenu en tant que directeur adjoint pour travailler aux côtés de l’entraîneur Frank Rijkaard (2006), a déclaré : « Xavi était occupé l’année dernière mais n’a pas pu remporter de titre. Il doit faire face aux joueurs entrants, aux autres sortants et aussi au style qu’il veut que l’équipe suive. Même si vous êtes un ancien joueur et une star, construire une équipe n’est pas facile.

Les grands managers de clubs poursuivent les talents de l’Ajax, par exemple les sensations néerlandaises Frenkie de Jong (FCB) et Matthijs de Ligt (Juventus au Bayern Munich). Le nouvel entraîneur de Man United de l’Ajax, Erik ten Haag, tente d’attirer d’anciens stagiaires comme Anthony. Expliquant la manière d’Ajax, Neeskens a déclaré: «Cela est dû au système de jeunesse, à la façon dont ils travaillent avec les joueurs sur tous les aspects après les avoir intégrés au club à un jeune âge. On s’attend à ce que les enfants réussissent bien à l’école, le développement du cerveau et du football se fait ensemble. Chaque saison, un ou deux jeunes joueurs sont promus dans la deuxième équipe. S’ils ont de la qualité, jouez pour la première équipe. Peu importe qu’il ait 17 ou 19 ans, c’est la décision de l’entraîneur.

L’émergence de joueurs passionnants de l’Ajax, s’adaptant à différents systèmes dans les meilleures ligues sous différents managers, donne un coup de pouce à la manière néerlandaise de gagner les fans et les matchs. Le joueur de 70 ans est fier de l’héritage, conçu par Rinus Michels à Ajax et orchestré par Cruyff et les générations suivantes. “C’est la philosophie que nous avions en tant que joueurs néerlandais. De mon époque à l’Ajax, notre entraîneur Rinus Michels a travaillé pendant quatre-cinq ans d’une certaine manière, il voulait que ses joueurs et son équipe jouent. A partir de 1970, quand j’étais avec l’Ajax, tout s’est mis en place et nous avons joué un football attrayant et offensif. Nous avons mis la pression haut, surpris les autres équipes.

“C’est comme ça que nous jouons aux Pays-Bas, nous pouvons être fiers de nos résultats au fil des ans. Le nôtre est un petit pays, nous avons bien réussi dans l’organisation du travail avec les enfants, si vous regardez la participation de nos équipes aux tournois, jouant avec l’intention de gagner », a ajouté Neekens.

L’accent mis sur la sensibilisation des enfants à l’espace sur le terrain était évident lors des séances d’entraînement avec des entraîneurs locaux, dans le cadre de la semaine de Mumbai du projet KNVB World Coaches, et dans le cadre des partenariats de la fédération néerlandaise dans différents pays (le partenaire indien est Acosta Infrastructure Services ).

Le partenaire d’attaque de Cruyff a commencé comme ambassadeur de la marque et s’est ensuite impliqué plus profondément en tant qu’instructeur, voyageant pour former des entraîneurs aux compétences de football et aux compétences de vie, afin qu’un entraîneur puisse faire une différence dans la communauté.

Neeskens a déjà voyagé en tant qu’entraîneur professionnel en Australie en 2005 (aux côtés de Guus Hiddink), au club turc de Galatasaray en 2009 (aux côtés de Rijkaard) et au club sud-africain Mamelodi Sundowns en 2011. Les instructeurs Bert Zuurman, Sjaak Tersteeg (tous deux entraîneurs de l’UEFA A) sont d’autres impliqué.

