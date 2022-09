Il s’agit d’une demande pour un projet domiciliaire de six étages au 305, boulevard Drysdale

Un long terrain vide dans le quartier Glenmore de Kelowna pourrait bientôt voir le développement.

Une demande est présentée au conseil le 20 septembre pour un projet de logements multiples de six étages contenant 37 unités au 305, boulevard Drysdale.

Le développement, qui a été nommé Glenmore Ridge, comprend 30 unités d’une chambre et sept unités de deux chambres. Toutes les unités ont des balcons, ainsi qu’un accès à une terrasse commune sur le toit. Trois des unités auront des terrasses privées sur le toit. Il y a une salle d’agrément et une zone d’agrément extérieure adjacente pour les résidents.

Selon les documents de la ville, le lot a été créé dans le cadre d’un lotissement en 2014 qui a vu l’extension du boulevard Drysdale en 2016.

Le personnel recommande que le conseil approuve les permis de dérogation d’aménagement pour le projet.

