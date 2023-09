Le développement des mines afghanes va élever les Afghans | Des avis

L’Afghanistan est l’un des pays les plus riches en ressources naturelles, avec plus de 1 200 gisements miniers. Selon les estimations, sa richesse minérale vaut 3 000 milliards de dollars et comprend des ressources telles que l’or, la chromite, le cuivre, le fer, le plomb, le zinc, le charbon, le gaz naturel, le pétrole, les pierres précieuses, le lithium, le talc et divers éléments de terres rares.

Conscient du potentiel de transformation que ces ressources pourraient avoir pour l’économie afghane, le gouvernement intérimaire afghan a cherché diverses manières de les développer. Le 31 août, les responsables du gouvernement afghan ont signé sept accords miniers avec des sociétés locales et internationales.

Ces contrats historiques impliquent des engagements à long terme s’étalant sur cinq à 30 ans. Les projets comprennent le développement de quatre blocs de fer à Herat, un bloc de plomb et de zinc à Ghor, les réserves d’or à Takhar et les ressources de cuivre d’Aynak Two. Les entreprises participantes sont prêtes à investir plus de 6 milliards de dollars au cours des trois prochaines décennies.

Les revenus de ces projets et les opportunités de développement et d’emploi qui en découlent donneront un élan majeur à l’économie afghane. Ils sont essentiels à l’amélioration du bien-être du peuple afghan.

Il n’est actuellement pas possible d’estimer les bénéfices exacts que le gouvernement tirera de ces projets, car l’exploration des sites miniers est en cours. Cependant, selon les contrats, l’État afghan conserve 56 pour cent des parts dans la mine d’or, 12 pour cent dans celle de cuivre, 20 pour cent dans celle de plomb et 13 pour cent dans chaque bloc de fer. En dehors de cela, le ministère des Finances prélèvera également des taxes sur ces projets, ce qui créerait une autre source de revenus pour l’État.

Les avantages économiques découlant de ces contrats vont au-delà de la génération de revenus. Ils devraient notamment catalyser le développement industriel à travers le pays.

Par exemple, le projet de plomb et de zinc, confié à la société Afghan Invest basée à Kaboul, s’accompagne de la responsabilité supplémentaire d’achever les 13 pour cent restants d’un projet d’interconnexion électrique de 500 kilovolts qui garantirait l’importation d’électricité du Turkménistan voisin. Cela permettrait de répondre à notre demande croissante en énergie et de fournir de l’électricité à presque tous les parcs industriels du pays, permettant ainsi d’étendre leurs heures d’ouverture de 12 à 24 heures.

L’augmentation de l’approvisionnement en électricité pourrait également contribuer au développement de l’agriculture afghane. Actuellement, la majorité des activités agricoles du pays reposent sur le travail manuel ; un meilleur accès à l’électricité pourrait contribuer à la mécanisation de ce secteur. Selon le président de la Chambre afghane de l’industrie et des mines (ACIM), Shirbaz Kaminzada, l’approvisionnement supplémentaire en électricité du Turkménistan pourrait stimuler la production agricole et industrielle à hauteur de 2 milliards de dollars.

En outre, le projet d’interconnexion électrique réduirait également la facture d’électricité du pays. L’électricité du Turkménistan est vendue à des prix inférieurs ; l’importer réduirait les coûts et permettrait au gouvernement afghan de négocier de meilleurs tarifs avec ses deux autres fournisseurs d’électricité : l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.

Le développement des mines de fer bénéficiera également au développement industriel de l’Afghanistan, car il fournira du minerai de fer à de nombreuses usines sidérurgiques du pays. Simultanément, la mine de plomb assurera un approvisionnement constant en matières premières à huit entreprises nationales productrices de batteries, transformant potentiellement l’Afghanistan en un pays exportateur de batteries.

Ces projets miniers profiteront également au pays en contribuant à lutter contre le taux de chômage élevé résultant du licenciement des Afghans travaillant pour des entrepreneurs et sous-traitants étrangers suite au retrait des troupes étrangères en 2021.

Les activités liées aux projets devraient créer des opportunités d’emploi pour plus de 50 000 personnes dans divers domaines. Il s’agit notamment d’emplois pour les géologues, les ingénieurs, les mineurs, les opérateurs de machines, le personnel de transport, les fabricants d’équipements, les spécialistes de la logistique et le personnel de sécurité.

De plus, les sociétés minières sont tenues d’investir dans des initiatives de développement communautaire dans le cadre de leurs contrats. Cela créera des opportunités d’emploi supplémentaires dans les soins de santé, l’éducation et d’autres secteurs visant à améliorer la qualité de vie des communautés locales. Ces initiatives ont le potentiel de réduire la pauvreté et d’élever le niveau de vie, en particulier dans les provinces gravement mal desservies, comme Ghor.

Les projets miniers aideront également le gouvernement afghan à résoudre un autre problème majeur : l’instabilité de la monnaie afghane. Suite au retrait des troupes étrangères et au départ de nombreux sous-traitants, les déposants des banques afghanes ont rapidement transféré des centaines de millions de dollars vers des comptes étrangers, laissant le pays aux prises avec une grave pénurie de devises étrangères.

Cet épuisement a eu un impact négatif sur la valeur de l’Afghani et les banques ont été confrontées à une menace imminente de faillite. La Da Afghanistan Bank a dû recourir d’urgence à des politiques de stabilisation monétaire pour sauver la monnaie afghane et elle a réussi, mais le pays a toujours besoin de devises étrangères.

Les projets miniers sont sur le point de renforcer l’afflux de devises étrangères dans le pays. Chacune de ces sept mines compte des partenaires européens et asiatiques bien équipés pour faciliter l’exportation des matériaux transformés vers les marchés internationaux. Cet afflux de devises étrangères devrait contribuer de manière significative à la stabilisation du pays, renforçant ainsi les perspectives économiques du pays.

En effet, les contrats miniers signés le mois dernier constituent une opportunité de transformation pour l’Afghanistan. Non seulement ils fourniront au gouvernement les revenus dont il a tant besoin, mais ils amélioreront également la vie des Afghans, en leur offrant des emplois et de meilleures conditions de vie. Cela pourrait être un moment charnière dans l’histoire économique du pays.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.