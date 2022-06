Le développement des compétences technologiques autochtones commence par la réaffirmation des façons autochtones d’apprendre et de savoir

Les stratégies et les politiques de développement économique autochtone fondées sur les principes coloniaux ont produit de nombreuses occasions manquées pour les communautés autochtones de prospérer.

Le Canada a une occasion en or de créer un véritable partenariat avec les entrepreneurs technologiques des Premières Nations, inuits et métis sur la base de principes et d’actions de réconciliation. Si nous voulons réussir, cela signifie ne pas répéter les erreurs du passé et travailler directement avec les peuples autochtones qui peuvent le mieux fournir les compétences, la formation et les opportunités de développement dans leurs communautés. Aucune programmation basée sur “À propos de nous – sans nous”.

Les entrepreneurs autochtones, les entreprises commerciales et les partenariats en technologie progressent au rythme des affaires. Ils défendent l’impact social et favorisent la richesse et le bien-être de la communauté avec une vision septegénérationnelle qui nous a aidés à survivre à des siècles de colonialisme.

Le secteur technologique et les solutions pour combler la fracture numérique sont une voie essentielle pour notre avenir. Les technologies de grand livre distribué (DLT) comme la blockchain et l’IA peuvent être utilisées de manière réfléchie pour intégrer les modes de connaissance et les relations autochtones dans les technologies émergentes, et pour capturer et imprégner les relations numériques de manière positive. La discrimination systémique, la colonisation, les préjugés codés et le racisme peuvent être traités et surveillés de manière beaucoup plus efficace et efficiente dans le DLT.

La croissance d’un Indigiverse en ligne nécessite un soutien ponctuel et ciblé. La voie vers l’apport de compétences technologiques, de formation et d’opportunités de développement aux peuples autochtones passe par de véritables partenariats avec des organisations contrôlées et dirigées par des autochtones qui déterminent la meilleure façon d’investir dans leur avenir.

Le Centre d’innovation et de technologie autochtones (CIIT) veut aider les gouvernements et le capital-risque à trouver ce chemin critique. Cela commence par reconnaître qu’investir dans les communautés des Premières Nations signifie qu’elles entrent dans une relation avec une nation souveraine qui prendra des décisions fondées sur le respect mutuel et l’engagement de bonne foi. Une fois que cela est compris et prouvé, les progrès suivront.

La Missanabie Cree Business Corporation (MCBC) est un modèle vers lequel nous devrions tendre. Desservant la communauté crie de Missanabie au nord de Sault Ste. Marie, MCBC a conclu des dizaines de partenariats fructueux avec des sociétés minières, de transport, forestières, de formation médicale et de solutions informatiques.

Ces partenariats sont couronnés de succès parce que les entreprises cherchent à développer des opportunités commerciales basées sur le meilleur intérêt et la planification stratégique communautaire dans laquelle elles opèrent. L’investissement et la prise de décision sont basés sur une consultation étroite avec les Cris de Missanabie et leur culture et leurs besoins uniques. Voilà à quoi ressemble une véritable réconciliation : la reconnaissance de la souveraineté des peuples autochtones et l’élaboration de programmes de développement économique pour surmonter des siècles de discrimination.

Le financement ne provient pas des gouvernements à travers un labyrinthe de gardiens qui font semblant d’appuyer la réconciliation, mais imposent ensuite l’inégalité néocoloniale aux communautés autochtones, ou les contournent tout simplement. Pourtant, cette façon de traiter avec les communautés autochtones persiste.

Il existe de nombreux exemples récents et actuels dans différents domaines de dépenses publiques et d’initiatives de programmes où ce modèle existe. Il sera essentiel de veiller à ce que nous arrêtions d’utiliser cette approche dans le secteur canadien de l’innovation et de la technologie, en particulier les initiatives visant à former les jeunes des communautés sous-représentées, y compris les enfants autochtones, avec des compétences avancées dans les domaines des STIM. Pour constituer une main-d’œuvre diversifiée, de nombreuses entreprises utilisent le mantra : “apportez tout votre être au travail”. Pour les peuples autochtones, il est essentiel que les initiatives de formation et d’éducation soient des entités dirigées et contrôlées par des autochtones.

En tant que dirigeant de ma propre start-up technologique, Akawe Technologies, je peux vous dire qu’il existe plusieurs milliers de jeunes Autochtones motivés dotés de compétences et de capacités numériques exceptionnelles. Ce qui leur manque, comme par le passé, c’est un moyen de développer davantage ces compétences dans le contexte de leur culture et de leur communauté uniques. Lorsque nous trouverons un moyen de le faire grâce à de vrais partenariats équitables reconnaissant la souveraineté autochtone, nous libérerons également le potentiel de milliards de dollars en croissance économique.

Ce n’est pas seulement un boom pour les communautés autochtones, mais pour tout le Canada.

Alors travaillons ensemble pour développer l’Indigeverse rapidement, sans répéter les erreurs du passé. Avec l’aide de partenaires comme la Coalition des leaders de l’innovation contre le racisme (CILAR) et la Missanabie Cree Business Corporation, CIIT cherche à être le pont entre les leaders de la technologie et de l’innovation et les cultures autochtones. Nous sommes ici pour que chacun puisse réussir en soutenant les peuples autochtones et en enrichissant notre écosystème technologique avec l’innovation autochtone.

Nous avons les outils. Nous avons le modèle de partenariat économique. Nous avons la feuille de route vers la réconciliation. Il n’y a plus d’excuses.

