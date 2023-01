Le développement de nouvelles blessures pourrait bouleverser la date limite des échanges de la NBA

Nous sommes encore à plus d’un mois de la NBA Trade Deadline, mais les principaux objectifs prennent déjà forme. Mais les nouvelles sur les blessures pourraient en retirer une du tableau.

Vous ne savez jamais quels métiers seront réellement terminés, mais généralement, les détails du contrat, les compétences et les circonstances de l’équipe nous donnent une assez bonne idée de qui puissance être disponible longtemps à l’avance. Des joueurs comme John Collins, Myles Turner, Jae Crowder et Kyle Kuzma ont été mentionnés dans des rumeurs commerciales avant même le début de la saison. Kelly Oubre Jr. a souvent été mentionnée à leurs côtés, mais il serait peut-être temps de retirer son nom du tableau.

Shams Charania de The Athletic rapporte qu’Oubre Jr. a opté pour la chirurgie pour réparer une blessure lancinante qui le dérange depuis le début de la saison.

Sources: L’attaquant des Hornets Kelly Oubre Jr. subira une intervention chirurgicale sur un ligament déchiré à la main gauche et manquera 4 à 6 semaines. Oubre – avec un sommet en carrière de 20,2 points en moyenne – a subi la blessure au cours de la première semaine de la saison et a joué malgré la douleur de sa main de tir. – Shams Charania (@ShamsCharania) 3 janvier 2023

Est-ce que Kelly Oubre Jr. vaut toujours la peine d’être poursuivi à la NBA Trade Deadline?

Oubre Jr. avait été l’un des noms les plus intéressants sur le marché du commerce, avec une moyenne de 20,2 points, 5,1 rebonds, 1,2 passes décisives et 1,6 interceptions par match pour les Wizards en reconstruction. Il a assumé un rôle de buteur par défaut pour les Hornets en reconstruction, mais est bien mieux adapté au type de rôle complémentaire qu’il jouerait sur un candidat potentiel, avec sa défense polyvalente sur l’aile un énorme atout.

Avec la chronologie rapportée par Shams, il est possible que nous ne revoyions pas Oubre Jr. sur le terrain avant la date limite réelle, ce qui fait de lui un gros pari. Il pourrait être en assez bonne santé pour faire une grande différence pour une course en séries éliminatoires, mais une équipe devra échanger pour lui sans le savoir avec certitude. De plus, son contrat expire et une partie de l’attrait du trading pour lui était l’opportunité de le re-signer. Si la blessure a des effets persistants, une équipe abandonnerait des actifs pour un joueur qu’elle ne souhaite peut-être pas garder à long terme.

Tout cela pour dire qu’Oubre Jr. est toujours en jeu pour la NBA Trade Deadline, mais il est peut-être un atout moins attrayant qu’il ne l’était il y a quelques semaines, attirant l’intérêt de moins d’équipes et entraînant potentiellement un rendement plus faible pour les Hornets.

