Le développement de maisons en rangée de West Kelowna a besoin de changements: Conseil

Un projet de maisons en rangée prévu pour le quartier de Shannon Lake est en attente jusqu’à ce que le promoteur apporte des modifications à la proposition.

Gatehouse Design and Developments, basé à Chilliwack, qui a acheté la propriété il y a trois ans, veut construire 58 maisons en rangée sur un terrain à flanc de colline au 3401 Sundance Dr.

Le personnel municipal a plusieurs préoccupations, notamment un espace de rotation et de chargement, un espace de stationnement et une zone pour déposer la neige pendant l’hiver jusqu’à ce qu’elle puisse être transportée hors site.

Com. Rick de Jong a repris le problème du déneigement.

« Vous allez gratter la route toutes les heures et la transporter hors site, ce n’est pas réaliste pour moi, je suis désolé. Ici, dans l’Okanagan, cela se produit, dans la vallée du Fraser, peut-être pas.

Le président de Gatehouse, Mike Shepherd, a déclaré au conseil qu’il comprenait les défis.

« Hillside est en quelque sorte l’un de nos points forts. Nous comprenons les contraintes et les difficultés qui en découlent.

Des inquiétudes ont également été soulevées au sujet des allées menant à la propriété qui sont utilisées pour le stationnement et qui pourraient gêner l’accès des véhicules d’urgence.

Le personnel a noté qu’il appartiendrait aux strates de développement d’appliquer les règles d’interdiction de stationnement.

de Jong a ajouté qu’il espère que Gateway apportera des changements.

« Je pense que c’est une bonne évolution. J’aimerais le voir aller de l’avant, mais il y a des problèmes qui doivent d’abord être résolus. »

Conseil municipalVille de West KelownaPromoteursdéveloppementLogement