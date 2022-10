Le développement de Lower Glenrosa reporté par le conseil de West Kelowna – Kelowna Capital News

Un développement de maisons en rangée prévu pour le quartier Glenrosa a été reporté pour le moment par le conseil de West Kelowna.

Les plans prévoient la construction de 44 unités au 2734-2736 Lower Glenrosa Road, qui est actuellement une propriété fortement boisée et en pente.

Les résidents qui ont pris la parole lors d’une audience publique en mars ont exprimé leur inquiétude face à la perte d’espaces verts, à l’impact sur la faune et le ruisseau Knoppler, ainsi qu’à la congestion de la circulation et aux voies de sortie de secours.

Le candidat sortant du conseil, Stephen Johnston, a également soulevé des préoccupations concernant les itinéraires d’urgence lors de la réunion du conseil du 4 octobre.

“Il y a un tas de questions qui demandent un peu plus de détails juste pour que nous puissions comprendre afin que l’accès que nous créons ait le meilleur impact pour la préparation aux situations d’urgence”, a-t-il déclaré.

La ville exige un droit de passage pour le développement afin de permettre une issue de secours.

“Cela crée des options supplémentaires, pas les seules options, permettez-moi de le dire très clairement”, a déclaré Paul Gipps, directeur administratif. “Il y a d’autres options sur lesquelles nous travaillons.”

Le chef des pompiers Jason Brolund a déclaré que ce n’était pas un itinéraire qui permettrait une évacuation à grande échelle du quartier de Glenrosa en cas d’urgence.

“Cependant, chaque fois que nous pouvons établir des liens entre des quartiers qui pourraient être utilisés en cas d’urgence, même à plus petite échelle, c’est une chose très positive dans mon esprit, a ajouté Brolund.”

La ville exige également des permis d’aménagement des collines et de l’environnement, un rapport sur les risques d’incendie de forêt et des mesures d’atténuation.

Le personnel a recommandé que le plan communautaire officiel et les modifications au règlement de zonage soient approuvés par le conseil afin que le projet puisse aller de l’avant. Cependant, Johnston a présenté une motion pour que les amendements soient reportés à une prochaine réunion, ce qui a été approuvé.

