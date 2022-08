Le développement de logements pour personnes âgées reçoit l’approbation du conseil de Summerland

La modification du plan communautaire officiel et la modification du règlement de zonage pour une nouvelle installation sur l’avenue Dickson ont été approuvées par le conseil de Summerland.

Lors d’une réunion le 22 août, le conseil de Summerland a donné une troisième lecture aux amendements.

La désignation du plan communautaire officiel passe de Résidentiel à densité moyenne à Résidentiel à haute densité et la désignation de zonage passe de Résidentiel à densité moyenne à Résidentiel à haute densité spécifique au site.

Les changements permettent la construction d’un immeuble à usage mixte avec des appartements et des services de santé, remplaçant les trois immeubles de maisons en rangée et un bâtiment accessoire sur le terrain. La proposition est de 81 appartements et 806 mètres carrés d’espace de services de santé au lieu des 24 maisons en rangée sur la propriété à l’heure actuelle.

La proposition aurait de l’espace pour 16 médecins de famille ou infirmières praticiennes, ainsi que de l’espace pour accueillir des spécialistes itinérants et des services spécialisés de la santé intérieure dans l’espace des services médicaux.

En juin, le promoteur a organisé une journée portes ouvertes sur le projet. Les réponses des personnes présentes ont montré que 78% étaient en faveur. En juillet, la proposition a été présentée au conseil de Summerland où elle a passé les deux premières lectures du plan communautaire officiel et des modifications au règlement de zonage.

Cependant, le plan a rencontré une certaine opposition d’une couche voisine.

“Nous nous opposons farouchement, farouchement à ce développement comme prévu”, a déclaré Dean Skoreyko, président de Cedar Estates dans la même rue.

Il a dit que la circulation sera un problème si le développement se poursuit, car la rue est étroite.

En outre, Skoreyko a déclaré que la taille du développement affectera les résidents de Cedar Estates. Il a déclaré que les bâtiments plus hauts signifieraient que son unité serait dans l’obscurité de décembre à janvier et que sa vue serait ruinée.

Com. Doug Holmes a déclaré que le développement profitera à la communauté.

“Nous avons vraiment besoin de ce bâtiment”, a-t-il déclaré. « Nous avons vraiment besoin de logements abordables pour nos aînés. Nous avons vraiment besoin d’une clinique de soins primaires.

Les amendements au règlement de zonage et au plan communautaire officiel de cette propriété ont été adoptés en troisième lecture avec l’appui unanime du conseil.

