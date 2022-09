Le développement de logements géothermiques permet aux propriétaires d’économiser beaucoup d’argent

D’en haut, le nouveau lotissement de 2 000 acres juste à l’extérieur d’Austin, au Texas, ressemble beaucoup à n’importe quel autre. Chaque maison a des panneaux solaires, mais ce n’est plus rare.

Mais la communauté de Whisper Valley est tout à fait unique grâce à ce qui se trouve en dessous. Bien au-dessous.

La communauté planifiée, qui comprendra à terme des unités multifamiliales et des appartements avec jardin en plus des maisons unifamiliales, est construite au sommet d’un énorme réseau géothermique. C’est le plus grand jamais créé pour une communauté résidentielle – essentiellement un plan pour une vie plus verte. Il permet également à ses résidents d’économiser des milliers de dollars en factures d’énergie.

Le réseau géothermique chauffera et refroidira chaque maison de la communauté qui, une fois achevée au cours de la prochaine décennie, comptera plus de 7 500 maisons. La construction de maisons en est encore à ses débuts, les premières maisons ayant environ deux ans, mais avant que les fondations ne soient posées ou que la charpente ne soit commencée, des trous de forage ont été percés devant chaque lot et des canalisations ont été posées pour compléter le réseau.

Le chauffage et le refroidissement géothermiques sont obtenus en accédant aux températures constantes en profondeur, puis en utilisant de l’eau pour faire circuler cette température au-dessus. EcoSmart Solutions, une filiale du développeur de la communauté, Taurus Investment Holdings, a construit des centres énergétiques qui envoient de l’eau à 300 pieds sous terre pour accéder à cette température terrestre modérée.

“Si vous venez de descendre sous vos pieds, 30 à 40 pieds, c’est une température constante de 72 à 74 degrés. Même les jours les plus chauds, il fait 72 à 74 degrés, et même lorsqu’il y a de la neige au sol”, a expliqué Greg Wolfson, directeur de la technologie pour EcoSmart.

Les systèmes géothermiques de chaque maison ressemblent beaucoup à une petite fournaise. Ils sont alimentés à l’électricité, mais comme chaque maison dispose également de panneaux solaires, le système ne s’éteindra pas en cas de panne de courant. Les propriétaires peuvent opter pour une batterie de secours complète qui stocke l’énergie solaire pour une utilisation nocturne.

Thurman Homes est l’un des cinq constructeurs du développement.

La beauté du système est que pour nous, en tant que constructeur, il y a très peu de choses à prendre en compte en dehors des pratiques de construction normales », a déclaré Michael Thurman, président et chef de la direction de Thurman Homes. « Le seul élément supplémentaire est le lien avec le réseau lui-même, qui n’est rien de plus que l’installation d’une conduite d’eau allant de la maison, à travers l’arrière-cour, jusqu’à l’arrière de l’arrière-cour pour le raccorder.”

Bien que le système soit alimenté à l’électricité, il utilise beaucoup moins qu’un système CVC traditionnel, et avec le pack solaire, la consommation totale d’énergie dans les maisons est réduite d’environ 80 % selon EcoSmart. Les maisons, qui ont un prix médian de 460 000 $, coûtent environ 10 000 $ de plus que les maisons comparables, et les batteries de secours représentent un coût supplémentaire, mais les acheteurs devraient rapidement récupérer l’argent.

“Avec l’investissement dans la géothermie, le jour où vous emménagerez, cela vous fera économiser de l’argent. Et donc nous le considérons comme un investissement qui n’augmente pas autant les coûts”, a déclaré Thurman, qui dit que sa première phase de maisons est vendue. et il a déjà des contrats pour la phase suivante.

La loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée est également une aubaine massive pour le développement géothermique commercial. Il triple les crédits d’impôt actuels de 10 % pendant au moins les dix prochaines années. Le soutien du gouvernement montre également aux investisseurs que la géothermie est un bon pari.

“Les investisseurs ont besoin de certitude, et sans certitude, ils restent sur la touche”, a déclaré Wolfson. “Il y aura désormais des projets qui n’étaient pas tout à fait viables ou qui étaient discutables, qui sont maintenant beaucoup plus viables, et cela signifie que les propriétaires auront accès à cela là où ils n’auraient pas eu autrement à grande échelle.”

Les propriétaires peuvent également bénéficier de crédits d’impôt basés sur les éléments solaires et géothermiques de leurs maisons.

Jennifer Abbamonty a été l’une des premières acheteuses de Whisper Valley. Une greffe de la région de Washington, DC, elle n’a jamais eu l’intention de vivre dans cette partie de la région d’Austin, mais a été immédiatement attirée par la géogrille. Elle-même soucieuse de l’environnement, elle a dit qu’elle voulait vivre parmi des personnes partageant les mêmes idées. Et les économies sont incontestables.

“Nous n’avons essentiellement aucune facture d’électricité à ce stade”, a déclaré Abbamonty.

Elle a investi dans la batterie de secours parce qu’elle a dit qu’elle était nerveuse à propos de ce qui s’est passé dans l’État il y a environ 18 mois, lorsqu’une tempête de verglas mortelle a coupé le réseau électrique.

“C’était vraiment bien quand nous avons eu même des pannes mineures de ne pas avoir à nous soucier que les choses continuent de fonctionner”, a-t-elle déclaré.