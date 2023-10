Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé que la société était en train de développer une API pour Threads, le rival d’Instagram et de Twitter. Cette API permettra aux développeurs de créer diverses applications et expériences liées aux Threads. Mosseri s’est dit préoccupé par le fait que cela pourrait conduire à une augmentation du contenu des éditeurs au détriment du contenu des créateurs, mais a néanmoins souligné l’importance d’y parvenir.

Les API peuvent être utiles pour fournir des informations automatisées

Un utilisateur de Threads a répondu en soulignant le potentiel des fonctionnalités de création amusantes et interactives, telles que les personnages, les robots blagues et les résumés de fils de discussion, similaires à ce qui a été vu sur Twitter. En outre, ils ont noté que les API peuvent être utiles pour fournir des informations automatisées provenant d’agences gouvernementales, telles que des perturbations des transports ou des avis de tremblement de terre.

Les discussions ont attiré environ 100 millions d’utilisateurs mensuels

Le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a récemment annoncé que Threads comptait près de 100 millions d’utilisateurs mensuels. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, Zuckerberg a exprimé sa satisfaction quant aux progrès de Threads, soulignant sa vision de créer une “application de conversations publiques d’un milliard de personnes” avec une atmosphère plus positive. Malgré ses défis initiaux, Meta reste déterminé à développer Threads et le considère comme une opportunité à long terme.

Thread a été lancé pour concurrencer Twitter

Threads a été lancé par Meta en tant que concurrent de Twitter en juillet, mais il a eu du mal à gagner du terrain et a commencé à perdre des utilisateurs en raison du manque de fonctionnalités de type Twitter. Meta reste toutefois optimiste quant au potentiel du produit et entend poursuivre sur sa lancée au cours de l’année à venir.

Fil de discussion et Twitter

Les discussions ne donneraient pas la priorité au contenu d’actualité

Plus tôt ce mois-ci, Mosseri a précisé que Threads ne donnerait pas la priorité au contenu d’actualité sur la plateforme. Bien que les actualités puissent être partagées et suivies sur Threads, la plateforme n’amplifiera pas activement les actualités. Cette approche vise à distinguer Threads des plateformes de médias sociaux traditionnelles axées sur l’actualité.

A LIRE AUSSI : Google s’apprête à investir 2 milliards de dollars dans le concurrent d’Anthropic-OpenAI

Le développement d’une API Threads représente les efforts continus d’Instagram pour étendre les capacités et les fonctionnalités de sa plateforme, favorisant ainsi l’innovation et l’engagement des utilisateurs et des créateurs.

Contributions de l’IANS