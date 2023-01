Le développement d’ArriveCan critiqué par le premier ministre Justin Trudeau

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau a demandé au plus haut fonctionnaire du Canada d’examiner le processus d’approvisionnement du gouvernement au sujet de ce qui, selon lui, semble être un contrat “très illogique et inefficace” pour développer l’application ArriveCan.

Le Globe and Mail rapporte que le gouvernement fédéral a versé des millions de dollars sur deux ans à GCstrategies, une entreprise de deux personnes à Ottawa, pour des travaux liés à l’application ArriveCan.

Cette entreprise a ensuite sous-traité six autres entreprises pour effectuer le travail, y compris des multinationales comme BDO et KPMG, et a conservé une commission comprise entre 15 et 30 %.

Le processus a soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles la fonction publique ne pouvait pas embaucher ces entreprises directement ou faire le travail à l’interne.

Lors d’une conférence de presse à Toronto, Trudeau dit qu’il a demandé au greffier du Conseil privé d’examiner les pratiques d’approvisionnement du gouvernement pour s’assurer qu’ils en ont pour leur argent.

Le gouvernement a mandaté l’utilisation de l’application ArriveCan pendant la pandémie de COVID-19 comme moyen de filtrer les voyageurs traversant la frontière vers le pays.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 janvier 2023.