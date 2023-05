Le développement commercial dans le quartier Ponds de Kelowna va de l’avant

Un développement commercial de cinq bâtiments dans le quartier des Ponds va de l’avant.

Le Conseil a approuvé un permis d’aménagement pour le projet au 940-1030 Frost Road, entre Gordon Drive et Steele Road.

Les bâtiments offriront environ 36 000 pieds carrés d’espace commercial.

« Je suis vraiment heureux que cela se soit présenté », a déclaré Coun. Maxine De Hart. « C’est une grande et belle propriété et je pense que les résidents sont vraiment, vraiment heureux et le promoteur est heureux qu’après toutes ces années, cela avance enfin. »

La première phase du projet, approuvée par le conseil en 2022 et actuellement en construction, comprend une épicerie et une pharmacie.

Com. Charlie Hodge a déclaré qu’il estimait que le projet manquait de créativité étant donné que tous les bâtiments avaient des toits plats, tandis que Coun. Gord Lovegrove a dit qu’il aimerait voir de grands arbres de la canopée dans le cadre du plan d’aménagement paysager.

Le personnel a dit au conseil que le demandeur devait trouver un équilibre entre le stationnement requis et l’aménagement paysager.

Lovegrove a également souligné qu’il n’y avait pas d’entrées couvertes sur les bâtiments.

« Il semble que ce soit le deuxième permis de développement que nous ayons vu où l’entrée couverte n’est pas à la mode en matière de conception architecturale », a-t-il ajouté.

Com. Luke Stack a déclaré qu’il estimait que le développeur avait fait un excellent travail de développement.

« Je pense que ce centre commercial est attendu depuis longtemps pour Upper Mission et je pense que les gens seront ravis de voir cela se concrétiser. »

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaImmobilier commercialPromoteursdéveloppement