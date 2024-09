Le deuxième tour est le charme de la carte secondaire hors télévision de la T-Mobile Arena

LAS VEGAS – La carte de 10 combats de samedi à la T-Mobile Arena de Las Vegas, avec en tête d’affiche Saul « Canelo » Alvarez contre Edgar Berlanga, a débuté avec trois combats hors télévision qui se sont tous terminés au deuxième tour.

Le poids moyen cubain entraîné par Eddie Reynoso, Yoenli Feliciano Hernandez, a été impressionnant en mettant KO sans problème Jose Sanchez Charles. Dès le début du combat, Hernandez (5-0, 5 KOs) a poursuivi Charles derrière un jab vigoureux, tandis que Charles reculait avec incertitude. À la fin du premier round, Hernandez a attrapé Charles (21-6-1, 12 KOs) avec un cross droit juste au moment où la cloche a sonné pour mettre fin au premier round, ce qui a fait vaciller les jambes de Charles avant qu’il ne retourne dans son coin.

Dans le deuxième round, Hernandez a utilisé un jeu de jambes habile pour pivoter en position et placer son puissant coup de poing droit. Un coup court en contact rapproché a fait tomber Charles pour un compte de huit avant que Hernandez ne le plaque contre les cordes et ne décoche un coup de poing droit qui l’a écrasé au sol. L’arbitre Thomas Taylor a arrêté le combat sans compter à 1:45, et Hernandez a regardé avec anxiété jusqu’à ce que Charles se remette enfin sur pied.

Chez les poids mi-lourds, Lawrence King (17-1, 14 KOs) a éliminé Vaughn Williams (12-2, 8 KOs) à trois reprises au deuxième round sur huit prévus, ce qui a poussé l’arbitre Robert Hoyle à annuler le combat à 2:15 de la fin du round.

Lors du premier combat de la soirée, le super-moyen Bek Nurmaganbet (12-0, 10 KOs) est resté invaincu grâce à un arrêt au deuxième round de Joshua Conley (17-7-1, 11 KOs). Le temps du round était de 2:24.

Kieran Mulvaney a écrit, diffusé et podcasté sur la boxe pour HBO, Showtime, ESPN et Reuters, entre autres médias. Il écrit également régulièrement pour National Geographic, a écrit plusieurs livres sur l’Arctique et l’Antarctique, et est le plus heureux lorsqu’il passe du temps avec des ours polaires sauvages. Son site Web est www.kieranmulvaney.com.