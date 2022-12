Le deuxième tour du Sénat de Géorgie établit des records pour le vote anticipé, mais avec un gros astérisque

La Géorgie a éclipsé son record quotidien de vote anticipé deux fois cette semaine lors du second tour des élections sénatoriales surveillées à l’échelle nationale, mais même si l’État maintient le rythme, il semble peu probable qu’il corresponde aux niveaux de participation au vote anticipé par rapport au second tour de 2021.

Le nombre de jours de vote anticipé a été réduit de moitié environ pour le second tour du 6 décembre entre le sénateur Raphael Warnock, un démocrate, et le candidat républicain, Herschel Walker, par rapport au second tour du Sénat de l’année dernière en Géorgie.

Les démocrates ont balayé ces deux courses, qui ont duré neuf semaines et les ont aidés à prendre le contrôle du Sénat. Depuis lors, les républicains qui contrôlent l’Assemblée législative et le bureau du gouverneur de Géorgie ont adopté l’année dernière une loi électorale qui a réduit le calendrier du second tour à quatre semaines.

La loi de 2021 a également fortement limité le vote par correspondance. Les responsables électoraux ne peuvent plus envoyer les demandes de vote par correspondance aux électeurs, et les électeurs ont beaucoup moins de temps pour demander un bulletin de vote : pendant le second tour, un électeur aurait dû demander un bulletin de vote la semaine dernière. Et à cause de la loi, beaucoup moins de boîtes de dépôt sont disponibles pour retourner les bulletins de vote par correspondance que lors des élections de 2020 et de son second tour.