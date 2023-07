Le deuxième test de poudre trouvé dans le hall de l’aile ouest montre qu’il s’agit de cocaïne ; Biden informé de l’enquête

Le président américain Joe Biden a été informé de l’enquête sur la découverte de cocaïne dans le hall de l’aile ouest de la Maison Blanche, et a déclaré qu’il pensait qu’il était « incroyablement important » pour les services secrets de déterminer comment elle y est parvenue, ont déclaré mercredi des responsables. .

Des agents des services secrets américains ont trouvé la poudre lors d’un balayage de routine à la Maison Blanche dimanche, dans un petit sac en plastique transparent posé sur le sol dans une zone à fort trafic, selon trois personnes, qui n’étaient pas autorisées à parler d’une enquête en cours et ont parlé à L’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Mercredi, l’attachée de presse Karine Jean-Pierre a déclaré que la Maison Blanche avait confiance dans les services secrets. « Le président pense qu’il est extrêmement important d’aller au fond des choses », a-t-elle déclaré.

Biden était à Camp David avec des membres de sa famille pour le week-end de vacances lorsque la poudre a été découverte et le complexe a été brièvement évacué par précaution.

Les pompiers ont été appelés pour tester la substance afin de déterminer si elle était dangereuse, et le test initial s’est avéré positif pour la cocaïne. Une analyse de laboratoire secondaire, plus sensible, a confirmé les résultats.

L’aile ouest de la Maison Blanche est montrée mercredi. (Susan Walsh/Associated Press)

Les enquêteurs n’ont pas encore identifié qui a introduit la drogue à la Maison Blanche. Les services secrets, qui sont chargés de sécuriser le complexe, passaient au peigne fin les journaux des visiteurs et les images de sécurité.

Le hall où les drogues ont été trouvées est utilisé par de nombreux visiteurs officiels et membres du personnel pour entrer dans le bâtiment. Il est également ouvert aux visites guidées par le personnel de l’aile ouest, qui sont programmées en dehors des heures de travail les week-ends et les soirs.

Ces visites sont sur invitation uniquement et dirigées par le personnel de la Maison Blanche pour les amis, la famille et les autres invités. La plupart des membres du personnel qui travaillent au complexe peuvent demander un créneau de visite en soirée ou le week-end, mais la liste d’attente est souvent longue.

Si un employé de la Maison Blanche apportait la drogue, ce serait plus facile à déterminer, car le personnel prend ses empreintes digitales et est soumis à des tests de dépistage de drogue. Un visiteur serait plus difficile à cerner; il y avait des visites le vendredi, le samedi et le dimanche la semaine dernière.

Le service d’incendie du district de Columbia a été appelé dimanche pour tester la substance afin de déterminer si elle était dangereuse, bien que les responsables aient immédiatement suspecté des drogues illicites en raison de la façon dont elle était emballée, ont déclaré deux des personnes.

Il est courant de faire un suivi avec des tests de laboratoire plus sensibles plus tard. Ce test a été rendu mercredi.

Les services secrets ont déclaré mardi dans un communiqué que la Maison Blanche avait été fermée par précaution alors que les équipes d’urgence enquêtaient.

« L’article a été envoyé pour une évaluation plus approfondie et une enquête sur la cause et la manière dont il est entré à la Maison Blanche est en cours », ont déclaré les services secrets.