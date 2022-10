Le deuxième syndicat des chemins de fer rejette l’accord nécessaire pour éviter la grève

La Confrérie des signaleurs des chemins de fer est le deuxième syndicat à rejeter l’accord de principe entre les syndicats des chemins de fer, les compagnies ferroviaires de fret et l’administration Biden conclu le 15 septembre et essentiel pour éviter une grève nationale des chemins de fer.

La BRS, qui représente plus de 10 000 cheminots et est l’un des trois derniers syndicats à la table de négociation, a massivement rejeté l’accord, avec 39,23 % des membres approuvant et 60,57 % votant contre.

“Pour la première fois que je me souvienne, les membres de la BRS ont voté contre la ratification d’un accord national, et avec le taux de participation le plus élevé de l’histoire de la BRS”, a déclaré le président de la BRS, Michael Baldwin, dans un communiqué. “J’ai exprimé ma déception tout au long du processus face au manque de négociation de bonne foi de la part du NCCC [National Carriers Conference Committee]ainsi que la partie PEB [Presidential Advisory Board] 250 ont joué en refusant aux membres de la BRS le droit fondamental à des congés de maladie payés. Le NCCC et le PEB n’ont pas non plus reconnu le travail sensible à la sécurité et très stressant que les membres du BRS accomplissent chaque jour pour maintenir le chemin de fer en marche et la chaîne d’approvisionnement..”

Le rejet de l’entente de principe nationale amorce une période de “statu quo” pendant laquelle le syndicat se réengagera avec le NCCC jusqu’au 4 décembre.

Un porte-parole de l’Association of American Railroads a déclaré à CNBC : “Les parties ont convenu de maintenir le statu quo afin que les discussions sur les prochaines étapes puissent progresser”.

Le porte-parole de l’AAR a cité le fait que la moitié de tous les syndicats des chemins de fer ont ratifié des accords basés sur les recommandations du PEB du président Biden, qui incluent les plus fortes augmentations de salaire depuis près de cinq décennies et entraîneraient des paiements immédiats en moyenne de plus de 11 000 dollars par cheminot avant les vacances.

“Une fois en place, les contrats élaborés en partenariat avec l’administration la plus favorable à la main-d’œuvre permettront aux chemins de fer et aux cheminots de prospérer à l’avenir et de servir à la fois nos clients et nos familles”, a déclaré le porte-parole des chemins de fer.

Les chemins de fer ont estimé qu’une grève ferroviaire pourrait coûter à l’économie 2 milliards de dollars par jour.