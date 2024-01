Le deuxième sondage NH donne à Trump une avance à deux chiffres sur Haley, DeSantis croupit à un chiffre

Politique





L’ancien président Donald Trump devance l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley à deux chiffres dans les primaires du New Hampshire, selon un sondage publié mercredi, qui montre également que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, n’a qu’un soutien à un chiffre dans l’État de Granite.

Le Sondage du Collège Saint Anselme a été menée après la victoire écrasante de Trump au caucus de l’Iowa lundi et tient compte du récent départ de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et de l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy de la campagne électorale de 2024.

L’enquête de Sienne est le deuxième sondage publié mercredi qui montre que l’ancien président de 77 ans conserve un avantage à deux chiffres sur Haley dans le New Hampshire.

Le soutien à Haley a augmenté de 7 points depuis le sondage du Saint Anselm College de la semaine dernière, atteignant 38% à moins d’une semaine de la primaire républicaine du New Hampshire du 23 janvier.

Le soutien à Trump, bénéficiant probablement de sa performance dans l’Iowa, a également augmenté de 7 points depuis la semaine dernière, passant à 52% et lui donnant un avantage de 14 points sur l’ancien gouverneur de Caroline du Sud et ambassadeur des Nations Unies, âgé de 51 ans.

Le sondage a été réalisé après la victoire éclatante de Trump dans l’Iowa. Getty Images

Haley est à 14 points de retard sur Trump dans le New Hampshire, selon l’enquête du Saint Anselm College. PA

La deuxième place de DeSantis dans l’Iowa n’a pas fait bouger les choses dans le New Hampshire, l’enquête du Saint Anselm College trouvant seulement 6 % de soutien pour le gouverneur de Sunshine State, âgé de 44 ans.

Le sondage a révélé que 60 % des personnes interrogées qui ont déclaré avoir changé de candidat préféré en fonction des récentes sorties de la course soutiennent désormais Haley, et 51 % des personnes interrogées qui ont changé d’avis en fonction des résultats de l’Iowa Caucus soutiennent désormais Trump.

DeSantis bénéficie de 6 % de soutien dans le New Hampshire, selon un nouveau sondage. CJ GUNTHER/EPA-EFE/Shutterstock

“Trump et Haley ont divisé la plupart des partisans des anciens candidats [Christie and Ramaswamy]”, a déclaré Neil Levesque, directeur exécutif du New Hampshire Institute of Politics, à propos des résultats de l’enquête.

Levesque a également souligné la décision de Haley de sauter un débat désormais annulé jeudi avec DeSantis dans le New Hampshire comme une possible occasion manquée pour la campagne de Haley de gagner du terrain sur Trump.

“Haley est toujours à la traîne alors qu’elle est confrontée à des questions sur sa décision de sauter le débat du New Hampshire, ce qui pourrait lui refuser la meilleure chance restante de conclure l’accord avec les électeurs dont elle a besoin pour rattraper le retard sur le favori”, a-t-il déclaré. dit.

UN Sondage Université Suffolk/NBC10 Boston/Boston Globe a attribué à Trump un soutien de 50 % parmi les électeurs républicains probables du New Hampshire, suivi de Haley à 34 % et du gouverneur de Floride Ron DeSantis à 5 %.

Le sondage, également publié mercredi, a été réalisé de la même manière après la victoire éclatante de Trump dans l’Iowa Caucus et les retraits de Christie et Ramaswamy de la course.