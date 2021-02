Le «deuxième» soleil du Maroc protège notre planète en captant l’énergie solaire. Voici comment ça fonctionne

Le Noor Le projet, près de Ouarzazate, est devenu la plus grande usine de captage d’énergie solaire du continent africain. Il alimente jour et nuit un million de foyers marocains. Solutions Energy Observer a rencontré Youssef Stitou, chef de projet Noor, pour expliquer le fonctionnement de cette innovation essentielle pour la transition énergétique.

A quelques kilomètres de Ouarzazate, une superficie équivalente à 3 437 terrains de football est couverte de miroirs, de réflecteurs et de panneaux photovoltaïques … Bienvenue dans la centrale solaire NOOR, le plus grand système du genre au monde en fonctionnement!

Mohamed VI, tous saluent le nouveau Roi Soleil

Le Maroc s’est fixé comme objectif d’avoir 42% de son énergie fournie par des sources renouvelables d’ici fin 2020. Et pour une juste raison. Bénéficiant de plus de 300 jours de soleil par an, c’est l’un des pays avec le plus haut niveau d’irradiation. Cela en fait l’un des meilleurs pays pour le développement de l’énergie solaire.

Un décor digne d’un film de science-fiction

La centrale solaire de Noor (lumière en arabe) s’étend sur 3000 hectares, ce qui en fait le plus grand complexe de production solaire au monde! Il dispose de plus d’un million de panneaux solaires et a une capacité de production de 580 MW. Il bénéficie de la technologie de «concentration solaire thermique» et au centre du complexe se trouve la plus haute tour solaire d’Afrique (243 mètres). Des milliers de miroirs reflètent la lumière du soleil au sommet de ce dernier. La chaleur produite permet aux sels de fusion d’être chauffés jusqu’à une température de 565 degrés. Cela produit de la vapeur et fait tourner une turbine à vapeur, qui entraîne un générateur pour produire de l’électricité. Cette centrale électrique unique alimente plus d’un million de foyers jour et nuit. Il permet également d’économiser l’équivalent de 760 000 tonnes d’émissions de CO2.

Ce segment hebdomadaire « Protéger la planète, une étape à la fois » donne la parole à l’ONG Energy Observer Solutions, qui réalise des reportages dans le monde entier.

Observateur d’énergie est le nom du premier navire à hydrogène zéro émission à être autonome en énergie, prônant et servant de laboratoire pour la transition écologique. Sillonnant les océans sans pollution atmosphérique ni sonore pour les écosystèmes marins, Energy Observer se propose de rencontrer des femmes et des hommes qui consacrent leur énergie à créer des solutions durables pour un monde plus harmonieux.