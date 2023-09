Le deuxième salon annuel des technologies de l’air et des drones prend son envol à l’aéroport de Washington-Warren – Washington Daily News

Le deuxième salon annuel des technologies de l’air et des drones prend son envol à l’aéroport de Washington-Warren Publié à 14h51 le samedi 30 septembre 2023

Par Ellen Brabo, pour le Washington Daily News

L’enthousiasme monte dans le comté de Beaufort à l’approche du deuxième salon annuel des technologies de l’air et des drones, qui aura lieu les 13 et 14 octobre à l’aéroport Washington-Warren (OCW), situé au 200 Airport Road à Washington. Avec un programme élargi et un engagement renouvelé à impliquer la communauté locale, l’événement de cette année promet d’être encore plus dynamique que son édition inaugurale.

L’événement, supervisé par Xelevate et organisé par l’aéroport Washington-Warren, témoigne de l’importance croissante de la région dans le monde de la technologie de l’aviation et des drones.

« Il y a énormément de temps, d’efforts et de planification consacrés à garantir que le spectacle aéronautique soit non seulement amusant mais aussi sûr », a expliqué Earl Malpass, directeur de l’aéroport. « [Planning for the event] a commencé il y a six mois. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec [Federal Aviation Administration] pour nous assurer que nous respectons toutes les exigences du spectacle aéronautique.

Le programme présente un large éventail de sujets, allant des politiques du ministère de la Défense (DoD) à la criminalistique des drones. Marcy Eisenberg, présidente de Xelevate, a expliqué que ces sujets ont été choisis en fonction des besoins, des capacités et des limites des parties prenantes, en mettant l’accent sur l’évolution du secteur.

« Chez Xelevate, nous voyons les tendances avant la majorité de l’industrie parce que nous sommes agnostiques sur le plan technologique, donc un partenariat avec OCW pour répondre à ces tendances était une prochaine étape naturelle », a déclaré Eisenberg.

Il y aura des séances en petits groupes fournissant des informations essentielles sur la modernisation de l’aéroport et les opportunités qu’elle crée pour l’est de la Caroline du Nord. De plus, les participants peuvent s’attendre à des démonstrations de drones et à des performances de voltige aérienne des champions nationaux de voltige aérienne, notamment Hubie Tolson, originaire de New Bern, et le champion national en titre, Rob Holland.

Malpass a révélé que les performances habitées de cette année seront similaires à celles de l’année dernière, mais avec l’amélioration supplémentaire d’un écran géant pour améliorer la visibilité des performances des drones plus petits. Pour les passionnés de robotique, des démonstrations de robotique en direct seront également proposées, ce qui en fera une journée vraiment passionnante pour les aficionados de la technologie.

L’une des améliorations les plus remarquables cette année est l’accent accru mis sur la participation communautaire. Cela comprend davantage d’informations destinées à la communauté sur la manière dont elle peut bénéficier de l’industrie aéronautique et des ressources nécessaires pour y trouver des emplois bien rémunérés.

« L’aéroport et Xelevate ont pris très au sérieux les commentaires de l’enquête que nous avons envoyée l’année dernière, et nous essayons de répondre à ces demandes », a expliqué Eisenberg.

Le samedi 14 octobre est dédié à la communauté locale, offrant une expérience immersive dans le monde des technologies aéronautiques émergentes. Des activités seront proposées pour tous les âges, ce qui en fera une sortie familiale. Les participants peuvent participer à des vols pratiques de drones, explorer les activités STEM et même faire des visites d’aéroports.

Pour les plus petits, il y aura un planétarium dans un hangar, du football avec des drones, des concours d’avions en papier et de la peinture de citrouilles – garantissant une journée remplie d’émotions pour tous les âges. Il y aura également une exposition STEM/Éducation/Développement de la main-d’œuvre sur place, présentant des ressources pour les membres de la communauté intéressés à s’engager dans l’industrie de la technologie des drones.

« L’aéroport Washington-Warren joue un rôle clé dans le développement économique de notre communauté », a déclaré Malpass. « Nous aimerions que nos invités profitent d’un événement familial aéronautique, découvrent à quoi ressemble la prochaine frontière de l’aviation et réalisent les opportunités qui s’offrent à nos jeunes, nous l’espérons, ici même à l’aéroport dans les années à venir. »

Pour plus d’informations et l’agenda complet de l’événement, visitez www.flykocw.com.