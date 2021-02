Le deuxième procès de destitution de Donald Trump a débuté mardi avec une vidéo choquante de l’insurrection du Capitole qui a eu lieu le 6 janvier.

La vidéo montrait la foule prenant d’assaut le Capitole et dépassant la police après que Trump ait appelé ses partisans à « se battre comme un enfer » pour reprendre les élections qu’il prétendait à tort avoir gagnées.

Des manifestants ont été montrés en train de casser des portes et de franchir le Capitole tout en scandant « Arrêtez le vol » alors que les sénateurs et les représentants étaient à l’intérieur pour certifier les résultats des élections.

La vidéo montrait le moment où un policier du Capitole avait tiré son arme sur une foule qui tentait de s’introduire dans la salle.

Le principal responsable de la mise en accusation de la Chambre, le représentant démocrate, Jamie Raskin, a déclaré que ce que la vidéo montrait était « un crime et un délit graves ».

« Si ce n’est pas une infraction impénétrable, alors il n’y a rien de tel », a déclaré Raskin.

Trump est le premier président à être destitué deux fois et le premier à être jugé au Sénat après avoir quitté ses fonctions. Il est susceptible d’être acquitté car il est peu probable que 67 sénateurs votent pour être condamné.

Les démocrates disent qu’en cas de condamnation, ils pourraient voter pour empêcher l’ancien président de se présenter à nouveau à une fonction publique.

Les avocats de Trump affirment qu’il n’est pas coupable de la seule accusation d ‘«incitation à l’insurrection» et ont déclaré que le procès n’était pas constitutionnel puisqu’il n’était plus en fonction.

David Schoen, un avocat de Trump, a déclaré que le procès « déchirera ce pays ». Il a déclaré que les démocrates étaient alimentés par une «haine» de Trump et craignaient de perdre le pouvoir.

Le procès commence par un débat sur la question de savoir s’il est constitutionnel de tenir le procès après le départ de Trump.

À un moment charnière mardi, Raskin a raconté l’histoire personnelle d’avoir amené sa famille au Capitole le jour de l’émeute, pour assister à la certification du vote du collège électoral, seulement pour que sa fille et son gendre se cachent dans un bureau. , craignant pour leur vie.

«Sénateurs, cela ne peut pas être notre avenir», a déclaré Raskin en pleurant. «Cela ne peut pas être l’avenir de l’Amérique.»

Le sénateur Patrick Leahy, le plus ancien membre du parti majoritaire de la chambre, préside le procès, au lieu du juge en chef de la Cour suprême.

Lors d’un précédent vote de procédure du sénateur Rand Paul sur la constitutionnalité du procès de destitution, 45 sénateurs républicains ont voté contre sa tenue, indiquant qu’il est peu probable qu’ils condamnent l’ancien président américain.

Le deuxième procès de destitution de Trump devrait diverger de son premier procès qui a été long. Il avait été accusé d’avoir fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle enquête sur son opposant politique, l’actuel président Joe Biden.