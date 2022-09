Le deuxième Prime Day d’Amazon est officiellement annoncé pour octobre

Après des mois de rumeurs, Amazon a confirmé un deuxième événement exclusif Prime pour 2022. Se déroulant les 11 et 12 octobre, la vente Prime Early Access d’Amazon sera une aubaine de 48 heures offrant des économies réservées aux membres pour les clients Prime. Comme son nom l’indique, la nouvelle vente est conçue pour donner aux acheteurs la première chance de conclure des offres avant la saison de magasinage des Fêtes chargée qui s’intensifie généralement. Vendredi noir en novembre.

Si la nouvelle vente ressemble beaucoup à la vente annuelle d’Amazon Premier jour vente, c’est parce qu’il s’agit, sauf le nom, d’une deuxième vente Prime Day. C’est la première fois qu’Amazon organise deux événements de ce type en un an, mais le placement à l’automne d’une vente exclusive Prime n’est pas sans précédent. Prime Day a été déplacé de son lieu d’été habituel à octobre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Amazon a annoncé que le nouvel événement mondial proposera des centaines de milliers d’offres dans une gamme de catégories de produits, notamment l’électronique, la mode, la maison, la cuisine, les animaux de compagnie, les jouets et les propres appareils d’Amazon. La société organisera également des listes des 100 meilleurs qui présentent les “articles les plus populaires et les plus cadeaux”, avec de nouvelles offres de la liste tout au long de l’événement. Les marques en vedette comprenaient Hasbro, iRobot, KitchenAid et Samsung.

La vente Prime Early Access sera une affaire internationale, se déroulant en Autriche, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Turquie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Sélectionner sont également lancés aujourd’hui, y compris un un pour les membres Prime et plus encore.