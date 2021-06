Le deuxième président de l’UAW condamné à une peine de prison dans le cadre d’une enquête pour corruption syndicale

DETROIT – L’immédiat past président des United Auto Workers a été condamné jeudi à 28 mois de prison pour sa participation à un stratagème avec d’autres dirigeants visant à voler jusqu’à 1,5 million de dollars de fonds syndicaux pour de somptueux voyages, golf, alcool et autres produits de luxe.

Gary Jones est le deuxième président de l’UAW à être condamné dans le cadre d’une enquête de corruption pluriannuelle contre l’éminent syndicat américain. Il fait partie des 15 personnes inculpées, dont trois dirigeants de Fiat Chrysler et son prédécesseur, Dennis Williams, qui a été condamné le mois dernier à 21 mois de prison.

Sa condamnation est l’une des dernières de l’enquête pluriannuelle sur la corruption, qui a terni la réputation du syndicat, créé la méfiance parmi ses membres et conduit à une surveillance fédérale de l’UAW.

Au cours de l’audience, Jones a parlé rapidement et avec une certaine émotion en s’excusant auprès du tribunal, de sa famille et des membres de l’UAW.

« J’ai échoué [my family], et j’ai échoué à l’UAW », a-t-il déclaré avant de demander et de plaider le juge pour sa clémence lors de la condamnation.