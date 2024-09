Le deuxième plus haut bâtiment du monde abritera la plus haute discothèque

Burj Azizi offrira des résidences ultra-luxueuses et un centre commercial vertical unique.

La discothèque la plus haute du monde sera construite au 126e étage de Burj Azizi à Dubaï, selon Le métro. Une fois terminé, ce bâtiment sera la deuxième tour la plus haute du monde, atteignant une hauteur de 725 mètres (2 379 pieds). D’ici 2028, cette tour d’une valeur de 1,63 milliard de dollars sera achevée avec ses 131 étages au total. Le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, culmine à 2 723 pieds. Ce bâtiment abritera un hôtel sept étoiles composé uniquement de suites axées sur des thèmes culturels, ainsi que des penthouses, des appartements et des maisons de vacances.

Ce bâtiment abritera le restaurant le plus haut du monde, une terrasse d’observation et un hall d’hôtel, en plus de nombreuses autres attractions déjà célèbres. Les ventes commenceront à partir de février 2025 et la construction bat son plein. Bien que les prix des appartements n’aient pas encore été annoncés, il faut s’attendre à ce que vous deviez débourser une somme assez importante pour les acquérir. Cette tour abritera le seul bâtiment en pleine propriété de Sheikh Zayed Road, ainsi que la plus haute chambre d’hôtel de Dubaï, un complexe commercial vertical, une salle de bal opulente et un club de plage.

« Notre investissement dans Burj Azizi, dépassant les 6 milliards d’AED, représente plus que la simple création d’une structure emblématique ; c’est un engagement à transformer Sheikh Zayed Road et à élever l’horizon de Dubaï vers de nouveaux sommets sans précédent », a déclaré M. Mirwais Azizi, fondateur et président d’Azizi Developments. Le métro.

« Burj Azizi ne se résume pas seulement à sa stature imposante ou à son emplacement privilégié. Grâce à son design innovant et à sa technologie de pointe, cette tour offrira des résidences ultra luxueuses, un centre commercial vertical unique, la plus haute plate-forme d’observation du monde et une multitude d’équipements et d’expériences culinaires, le tout situé à des altitudes extraordinaires. »

« L’hôtel sept étoiles, couronné par le hall le plus haut du monde, incarnera l’esprit de Dubaï, célébrant les sept principales cultures du monde à travers son design intérieur complexe. »