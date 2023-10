Nouvelles





Le deuxième plus grand hôpital de Gaza a déclaré qu’Israël lui avait demandé dimanche de nettoyer son bâtiment avant une frappe aérienne le ciblant, même si l’établissement a averti à plusieurs reprises que l’évacuation serait impossible.

Après l’avertissement d’Israël, des vidéos ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux montrant les conséquences apparentes des frappes aériennes à Tal Al Hawa, où se trouve l’hôpital Al Quds, avec des nuages ​​de fumée visibles à quelques pâtés de maisons du site.

Représentant des Forces de défense israéliennes, le major Nir Dinar a dit à CNN l’hôpital a reçu des avertissements répétés d’évacuer.

«Ils ont reçu bien plus de deux [warnings] au cours des trois dernières semaines », a déclaré Dinar.

Les responsables de l’hôpital ont déclaré avoir reçu deux appels dimanche pour vider leur bâtiment, car Tsahal avait prévu une série de frappes aériennes sur celui-ci et dans la zone pour tuer des terroristes du Hamas, selon la Société du Croissant-Rouge palestinien, qui gère l’établissement.

Ce groupe terroriste lâche est connu pour se cacher dans des bâtiments remplis de civils innocents, comme des hôpitaux et des écoles, afin qu’Israël ne les attaque pas.

“Deux appels téléphoniques ont été reçus, avec une menace claire et directe d’évacuer l’hôpital immédiatement, sinon le PRCS assume l’entière responsabilité de la vie de toutes les personnes à l’intérieur de l’hôpital”, a indiqué l’organisation.

Des nuages ​​de poussière provenant d’une frappe aérienne à Gaza ont pu être vus empiétant sur l’hôpital Al Quds dimanche après un avertissement de l’armée israélienne. @jacksonhinklle/X

Un bâtiment de la zone a été détruit lors de la frappe aérienne de dimanche. Twitter

Des images capturées montrent les conséquences des frappes aériennes israéliennes sur le quartier de Tal al Hawa à Gaza, où se trouve l’hôpital Al Quds. @arooj_farhat / X

Raed Al Nems, responsable des médias du PRCS, a déclaré que des avertissements similaires avaient été émis avant plusieurs frappes aériennes à Tal Al Hawa, mais que celles-ci étaient les premières à menacer un coup direct sur l’hôpital.

« Ces derniers jours, ils disaient que nous devions évacuer parce qu’ils allaient cibler la zone » hNous l’avons dit au New York Times. « Cette fois, il était clair qu’ils voulaient nous cibler. »

L’hôpital a averti à plusieurs reprises qu’il n’était pas possible d’évacuer son bâtiment, car il traite des centaines de patients et sert d’abri à environ 12 000 civils déplacés.

L’hôpital a déclaré qu’il avait également de nombreux patients en soins intensifs et des enfants dans des couveuses qui ne peuvent pas être déplacés aussi facilement.

Le PRCS a appelé Israël et les groupes humanitaires opérant à Gaza à soutenir l’hôpital et a appelé l’armée israélienne à éviter toute autre frappe aérienne dans la région.

Les civils tentent de se réfugier pendant les frappes aériennes israéliennes. @arooj_farhat/X

De la fumée et des éclairs lumineux engloutissent Gaza tandis que les avions israéliens déclenchent des fusées éclairantes dimanche. Twitter

« Nous appelons une fois de plus la communauté internationale dans son ensemble, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le système des Nations Unies et les agences internationales à agir immédiatement et à sauver l’hôpital Al Quds, ainsi que tous les hôpitaux de Gaza, d’être pris pour cible, et à empêcher qu’une catastrophe humanitaire ne se produise », a déclaré l’hôpital dans un communiqué.

Outre la crainte des frappes aériennes, le PRCS a déclaré que la situation à l’hôpital devient de plus en plus désespérée car il manque de carburant et de fournitures médicales, et certaines ambulances sont inutilisables en raison du manque d’essence, rapporte le Times.

La situation est devenue si grave que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a révélé dimanche que les fournitures humanitaires avaient été pillées à Gaza en raison de « la faim et du désespoir croissants ».











