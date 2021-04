Un palais SECRET prétendument construit pour Vladimir Poutine a été révélé par l’équipe travaillant avec son ennemi Alexei Navalny.

Le vaste domaine est situé au bord d’un lac et niché dans une forêt dans les collines du Valdai, à mi-chemin entre Moscou et Saint-Pétersbourg, dans l’est de la Russie.

Photos drone du domaine Valdai publiées par l’équipe travaillant avec Alexei Navalny Crédit: Site Web de Navalny

Le manoir est une autre structure somptueuse liée à Poutine – qui, selon certains, est l’homme le plus riche du monde Crédit: Site Web de Navalny

La valeur nette de Poutine était auparavant estimée à 160 milliards de livres sterling Crédit: Site Web de Navalny

Caché des regards indiscrets par le feuillage dense, le manoir possède un complexe thermal de trois étages avec un «salon de beauté personnel» pour l’homme fort appelé le «temple de son ascétisme».

Deux étages sont cachés sous terre, remplis d’une chambre cryogénique pour la thérapie par le froid extrême et d’un bain de boue, dans une installation de relaxation de 7 000 mètres carrés (75 350 pieds carrés).

Il y a aussi une piscine flottante – « un grand bain ou une capsule remplie d’eau très salée, c’est-à-dire que vous vous y couchez et semblez flotter à la surface, comme en apesanteur ».

« Il y a un cabinet de cosmétologue entièrement équipé, à côté du cabinet d’un dentiste », a déclaré l’équipe de Navalny.

Le spa gargantuesque propose des bains de massage Lympha press, tandis qu’il y a une piscine de 25 mètres entourée de bains à remous contrastés ainsi que des saunas et un bain turc, et un podium de massage thaïlandais.

Il serait équipé du fauteuil de massage spécial de Poutine, 68 ans, éclairé par une lampe infrarouge spéciale.

Le spa comprend plusieurs chambres et un salon de 500 mètres carrés, affirme la divulgation.

Le vaste domaine au bord du lac vu sur des images de drone comprend une écurie, un terrain de golf, un mini-golf, un restaurant VIP avec un cinéma, un bowling, une salle de billard et même un mini-casino.

Le complexe est surnommé «la datcha officielle la plus secrète» de Poutine.

Le complexe mystérieux avec plusieurs grandes résidences appartient en partie au Kremlin et en partie via une société appelée Prime par l’associé de Poutine, le milliardaire Yuri Kovalchuk, 69 ans, surnommé son «principal porte-monnaie» et «sponsor de palais».

Le spa près du manoir Crédit: Site Web de Navalny

On voit des lumières venant du manoir la nuit Crédit: RBC

On pense que Poutine a fait construire la structure pour lui Crédit: Site Web de Navalny

Un autre des bâtiments du domaine Crédit: Site Web de Navalny

« La maison principale est assez modeste selon les normes de Poutine, mais elle est très soigneusement cachée », a déclaré une vidéo produite par l’équipe de Navalny.

La maison principale est un manoir de quatre étages avec des balcons, des terrasses et un escalier principal avec une fontaine.

«Il y a un pavillon chinois sur le rivage qui est une maison d’hôtes» et aussi une église sur le refuge de luxe de la région de Novgorod.

Il a apparemment une patinoire intérieure de 2 485 mètres carrés.

La dénonciation présumée sur le palais secret intervient alors que le militant anti-corruption Navalny est en grève de la faim dans une sombre colonie pénitentiaire.

Plans d’étage du spa Crédit: Site Web de Navalny

Les plans montrent un grand aquarium et un immense salon Crédit: Site Web de Navalny

Les autorités russes ont divulgué cette semaine une vidéo de lui dans une cellule d’hôpital, apparemment pour montrer qu’il n’est pas aussi malade que ses collaborateurs et sa famille le prétendent.

Cependant, la date de réalisation de la vidéo n’est pas claire.

Après l’avoir vu cette semaine, sa femme Yulia, 44 ans, a déclaré: « Après la visite avec Alexei, je m’inquiète encore plus pour lui. »

Elle a dit: « Je n’ai jamais vu de peau aussi serrée autour du crâne. »

Elle a déclaré qu’il avait perdu 20 livres depuis le début de sa grève de la faim, faute de lui avoir permis d’être traité par un médecin en dehors de la prison pour des problèmes de dos et de jambe.

Plus tôt ce mois-ci, dans un message adressé au gouverneur de sa prison, elle a écrit: «Si quelque chose de terrible arrive à Alexei, sa mort sera sur vous – et sur Poutine.

« Sauf que Poutine vous le remettra, et même vous tiendra coupable. »

Navalny reste en prison après que Poutine l’aurait fait empoisonner Crédit: GETTY

Des photos montreraient que Navalny s’exerçait dans sa cellule dans une colonie pénitentiaire en Russie Crédit: médias sociaux

L’équipe de Navalny poursuit le combat contre Poutine Crédit: Site Web de Navalny

L’assistante de Navalny basée à Londres, Maria Pevchikh, a déclaré dans la vidéo que «(Poutine) lui-même, ses parents, ses enfants, ses amants, ainsi que les parents et les enfants de ces amants, sont littéralement inondés de biens immobiliers très coûteux».

Auparavant, Navalny avait allégué que Poutine possédait un palais gargantuesque d’un milliard de livres sterling de la mer Noire à Gelendzhik – dans le sud de la Russie – avec un boudoir de danse sur poteau en velours rouge et un casino.

Un autre ami proche de Poutine, le milliardaire Arkady Rotenberg, 69 ans, a affirmé plus tard que la propriété était la sienne.

Navalny a accusé séparément Poutine d’utiliser l’argent de l’État pour financer ses maîtresses secrètes.

Le chef de l’opposition – qui aurait été empoisonné par un agent neurotoxique chimique planté par une équipe de frappe du FSB – appelle Poutine l’homme le plus riche du monde et dit qu’il dispose d’une «caisse noire» pour couvrir les dépenses de sa famille élargie.

Cela comprend la partenaire présumée Alina Kabaeva, ancienne gymnaste olympique médaillée d’or, et l’ex-maîtresse Svetlana Krivonogikh, qui serait la mère de son enfant bien-aimé, maintenant âgé de 18 ans, connu sous le nom de Luiza Rozova.

Avant d’être emprisonné pour ce qu’il prétend être des raisons politiques, il a déclaré: « Poutine – comme il sied à une personne qui s’imagine un monarque – a une vie personnelle riche et mouvementée. »

« Les besoins de notre humble président ne se limitent pas du tout au palais de la mer Noire. »

Le Kremlin a contesté les allégations de Navalny et a nié toute irrégularité.