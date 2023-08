Le deuxième lancement spatial de la Corée du Nord se solde par un échec

La tentative de mise en orbite d’un satellite espion a coïncidé avec des exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Un satellite espion lancé par la Corée du Nord tôt jeudi n’a pas réussi à atteindre son orbite en raison d’une erreur, a rapporté l’agence de presse officielle KCNA, citant l’agence spatiale nord-coréenne. Le lancement a amené Séoul à se mettre en alerte, comme cela s’est produit lors des exercices de guerre conjoints en cours avec les États-Unis.

Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le lancement a été détecté vers 3h50, heure locale, depuis le site de Tongchang-ri, sur la côte ouest de la Corée du Nord. La trajectoire de la fusée l’a conduite au-dessus de la mer Jaune, au sud-ouest de l’île de Jeju.

L’armée sud-coréenne est « maintenir une posture de préparation totale » dans « une coopération étroite avec les États-Unis » dit le JCS.

La Corée du Nord teste régulièrement des missiles balistiques et de croisière sans en avertir le Sud ou le Japon. Mais cette fois, Pyongyang avait informé Tokyo qu’il prévoyait un « lanceur spatial » décollage entre jeudi et 31 août et a désigné à l’avance trois zones de danger maritime.

Il s’agit de la deuxième tentative de la Corée du Nord de mettre en orbite le satellite espion militaire Malligyong-1. Le premier lancement, fin mai, s’est soldé par un échec après le « démarrage anormal » du propulseur du deuxième étage de la fusée Chollima-1. L’agence spatiale nord-coréenne a annoncé qu’elle ferait une nouvelle tentative en octobre, selon KCNA.

Pendant ce temps, la Corée du Sud et les États-Unis ont lancé lundi leurs exercices annuels Ulchi Freedom Shield (UFS). L’exercice militaire conjoint de 11 jours a été condamné par Pyongyang comme une répétition d’une invasion. Les médias officiels de Pyongyang ont affirmé que les exercices « guerre thermonucléaire » dans la région plus probablement. Washington et Séoul insistent cependant sur le fait que leurs jeux de guerre sont purement défensifs.

Techniquement, un état de guerre existe toujours entre Pyongyang d’un côté et Washington et Séoul de l’autre, puisque l’armistice de 1953 qui a mis fin à la guerre de Corée n’a jamais été suivi d’un traité de paix. Les États-Unis comptent environ 30 000 soldats en garnison en Corée du Sud.

La Corée du Nord accuse Washington de complot « Changement de régime » à Pyongyang et ne s’engage pas de bonne foi dans des pourparlers de paix. La question n’est pas de savoir si une guerre nucléaire éclatera dans la péninsule, mais seulement de savoir qui la déclenchera et quand, a averti le ministre nord-coréen de la Défense, le général Kang Sun-nam, au début du mois.