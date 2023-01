Le deuxième homme sur la Lune se noue à 93 ans – RT World News

Edwin ‘Buzz’ Aldrin, qui a été parmi les premiers à poser le pied sur la surface lunaire, s’est marié la semaine dernière

L’astronaute américain Edwin “Buzz” Aldrin, qui faisait partie de la légendaire mission Apollo 11 qui a atterri sur la Lune en 1969, a marché dans l’allée le jour de son 93e anniversaire. C’est son quatrième mariage.

S’adressant à Twitter samedi, Aldrin a annoncé qu’il avait “attaché le noeud” avec son “amour de longue date Dr Anca Faur” le jour d’avant. Selon le post, le couple était “se sont joints à un saint mariage lors d’une petite cérémonie privée à Los Angeles et sont aussi excités que des adolescents en fuite.”

Le message est accompagné de deux photos montrant Aldrin arborant un nœud papillon noir et un smoking décoré d’une médaille et d’un insigne de l’Air Force. La mariée est photographiée vêtue d’une robe en dentelle à manches longues et tenant un bouquet.

Faur, 63 ans, est titulaire d’un doctorat en génie chimique de l’Université de Pittsburgh et était auparavant employé par la société chimique britannique Johnson Matthey, ainsi que par le California Hydrogen Business Council.

Le jour de mon 93e anniversaire et le jour où je serai également honoré par Living Legends of Aviation, je suis heureux d’annoncer que mon amour de longue date, le Dr Anca Faur, et moi nous sommes mariés. Nous nous sommes réunis en mariage sacré lors d’une petite cérémonie privée à Los Angeles et sont aussi excités que des adolescents en fuite pic.twitter.com/VwMP4W30Tn – Dr Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) 21 janvier 2023

Selon son compte Instagram, elle occupe actuellement le poste de vice-présidente exécutive chez Buzz Aldrin Ventures.

Aldrin est un ancien combattant et astronaute de la guerre de Corée. Il a acquis une renommée internationale en 1969 avec Neil Armstrong et Michael Collins lors de la mission Apollo 11. Armstrong et Aldrin ont été les premiers humains à poser le pied sur la Lune. Il est la dernière personne survivante des trois personnes à l’avoir fait.