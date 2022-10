Le deuxième homme le plus riche du monde vend un jet privé après que les comptes Twitter l’ont suivi

Le deuxième homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, loue désormais des avions privés lorsqu’il doit en utiliser un. Le groupe LVMH – qui possède des marques comme Louis Vuitton – avait son propre jet, qui a été vendu après que les utilisateurs de Twitter ont commencé à suivre les mouvements du PDG Arnault. Cela est apparu sur Twitter comme un moyen de tenir les milliardaires et autres riches responsables de leurs émissions de carbone. D’Elon Musk, Kylie Jenner à Taylor Swift, des célébrités ont été fustigées sur Twitter après que ces comptes de suivi aient suivi leurs voyages en jet privé extrêmement courts, parfois de quelques minutes seulement.

Entre autres, deux comptes qui ont suivi le jet d’Arnault sont @i_fly_Bernard et @laviondebernard.

Sur un podcast appartenant à LVMH, Arnault a déclaré que le groupe avait vendu son avion, a rapporté Gizmodo. “Le résultat maintenant est que personne ne peut voir où je vais parce que je loue des avions quand j’utilise des avions privés”, a-t-il déclaré. Antoine Arnault, le deuxième rejeton de la famille du milliardaire, a déclaré que les concurrents pourraient avoir un avantage sur eux si la localisation du jet LVH était connue du public.

Sur Twitter, les traqueurs de jets privés sont joyeux.

Salut à toustes, on a histoire à raconter, alors on espère que vous resterez jusqu’au bout et que vous allez partager en masse !

On a joué au chat et à la souris avec le yacht de Bernard (Arnault oui) : accrochez-vous, on vous dit tout ! ⤵️ 1/n

— Traqueur de CO₂ pour yacht (@YachtCO2tracker) 13 octobre 2022