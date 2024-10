Le deuxième homme le plus riche de Grande-Bretagne parmi les milliardaires soutient une université « anti-woke »

Le deuxième homme le plus riche de Grande-Bretagne fait partie d’une cohorte de milliardaires qui financent une université « anti-woke » aux États-Unis.

Sir Leonard Blavatnik a été désigné comme l’un des principaux bailleurs de fonds de l’Université d’Austin (UATX), lancée au Texas le mois dernier avec 92 étudiants.

Elle a jusqu’à présent levé 200 millions de dollars (153 millions de livres sterling) auprès d’un groupe d’investisseurs de premier plan, qui soutiennent la « quête intrépide de la vérité » de la start-up universitaire.

Sir Leonard, qui vaut 29,2 milliards de livres sterling selon la liste riche du Sunday Times, a fait don d’un million de dollars à l’UATX à la suite de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël en octobre dernier.

Parmi les autres bailleurs de fonds de l’UATX figurent Harlan Crow, le promoteur immobilier et donateur républicain, Peter Thiel, le co-fondateur de PayPal, et Jeff Yass, l’investisseur basé à New York qui, à lui seul, a fait un don de 35 millions de dollars, selon le Wall Street Journal.

L’université, qui utilise le slogan « osez penser », a accueilli sa première promotion de première année en septembre.

Le programme offre aux étudiants la possibilité d’explorer des « cours interdits », qui incluent « des enquêtes avancées sur les jugements moraux, les débats au sein du conservatisme et l’état de la biologie évolutionniste », selon son site Internet, tout en construisant également des études autour des textes classiques et de l’entrepreneuriat.

Désillusion de la liberté d’expression

Les patrons de SpaceX d’Elon Musk et de The Boring Company ont également participé au développement du programme d’ingénierie de l’école.

Le soutien à l’UATX a gagné du terrain parmi les hommes d’affaires milliardaires désillusionnés par le manque de liberté d’expression dans le système d’enseignement supérieur américain.

L’ampleur de ce soutien se reflète dans le fait que les 200 millions de dollars collectés jusqu’à présent par l’UATX représentent près de la moitié des 486 millions de dollars que Harvard a reçus en cadeaux et en donations au cours de l’année jusqu’en juin 2023.

Les dons à l’UATX se seraient accélérés à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a entraîné des manifestations pro-palestiniennes sur de nombreux campus américains.

M. Crow, l’un des principaux donateurs de l’UATX, a déclaré au Wall Street Journal que l’université était une tentative de célébrer les idéaux occidentaux et de favoriser la liberté d’expression.

Il a déclaré : « Aujourd’hui, une grande partie de l’enseignement supérieur semble vouloir rejeter les réalisations occidentales et les réalisations des civilisations occidentales dans leur intégralité. Beaucoup de gens pensent que c’est une mauvaise idée.

Sir Leonard – qui est juif – a suspendu les dons à Harvard pour protester contre l’incapacité du président de l’université à répondre aux questions sur l’antisémitisme sur les campus américains.

Né en Ukraine à l’époque soviétique, Sir Leonard a d’abord fait fortune en Russie avant de créer une société d’investissement aux États-Unis. Il possède la nationalité britannique et américaine.

En plus de faire un don à l’UATX, il a également fait don de 75 millions de livres sterling à l’Université d’Oxford, qui ont été utilisées en 2010 pour construire la Blavatnik School of Government.

Sir Leonard a été contacté pour commentaires.