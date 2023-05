Le deuxième homme accusé du vol du Lombard 7-Eleven est condamné à 20 ans – Shaw Local

Le deuxième des deux hommes de Chicago accusés d’avoir volé un dépanneur Lombard 7-Eleven sous la menace d’une arme l’été dernier a été condamné à 20 ans de prison, ont annoncé les autorités.

Lennell Owens, 47 ans, anciennement du bloc 8700 de South Emerald Avenue, a comparu devant le tribunal le 19 mai, où il a été condamné après avoir plaidé coupable à un chef de violence armée, un crime de classe X, le 7 mars, selon un Bureau du procureur de l’État du comté de DuPage communiqué de presse.

Le 23 mars, le coaccusé d’Owens, Reginald Allen, 54 ans, également de Chicago, a été condamné à 16 ans de prison.

Le 14 juin 2022, les deux hommes ont comparu devant le tribunal des obligations où le tribunal a accordé la requête de l’État pour refuser la caution. Les deux hommes sont restés en détention depuis lors.

Vers 18h45 le 11 juin 2022, Allen et Owens sont entrés dans le dépanneur 7-Eleven situé au 801 S. Westmore-Myers Road. Alors que les hommes s’approchaient du comptoir, Allen a demandé de l’argent à une employée qui travaillait à la caisse enregistreuse, selon le communiqué.

Owens s’est rendu à l’arrière du magasin avec un employé masculin et a volé sous la menace d’une arme des cartouches de cigarettes dans les étagères ainsi que le téléphone portable de l’employé. Alors qu’Owens était à l’arrière du magasin, Allen est resté au comptoir et a récupéré l’argent de la caisse enregistreuse, selon le communiqué.

Après le vol, les deux hommes ont quitté le magasin et sont partis dans une Jeep Wrangler vers le sud sur Westmore-Myers Road. Une fois alertées du vol, les autorités ont localisé la Jeep sortant d’un parking sur Roosevelt Road.

Police lombarde tenté d’effectuer un contrôle routier. Le conducteur de la Jeep, identifié plus tard comme étant Owens, a fui les agents voyageant à environ 180 km/h sur l’Interstate 355, moment auquel la police a mis fin à la poursuite pour des raisons de sécurité.

Avec l’aide de la police de l’État de l’Illinois et d’un hélicoptère du département de police de Chicago, le véhicule a été repéré près de l’Interstate 290 et de la Route 83. Le véhicule a quitté l’Interstate 290 sur la 17e Avenue et s’est finalement écrasé dans un arbre sur la 74e Avenue à Elmwood Park. Les deux hommes et un occupant non identifié du véhicule ont été arrêtés à ce moment-là.

Après l’exécution d’un mandat de perquisition, les autorités ont retrouvé une arme de poing Glock 10 mm chargée, 33 cartouches de cigarettes et près de 200 dollars en espèces dans le véhicule, selon le communiqué.

« Dans le comté de DuPage, nous ne tolérerons pas le type de crime violent commis avec une arme à feu par M. Owens et M. Allen », a déclaré le procureur de l’État du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. « Nous utiliserons tous les outils à notre disposition, y compris le soutien aérien et l’assistance d’autres agences, comme dans ce cas, pour appréhender quiconque commettrait un tel crime. »