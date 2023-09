Le deuxième homme, 44 ans, tué lorsque son conducteur « a percuté des piétons dans une rue très fréquentée avant de s’écraser contre une maison » est nommé.

Des hommages ÉMOTIONNELS ont afflué après la mort d’un deuxième homme à la suite d’un accident d’horreur à Coventry.

Leo Moran, 44 ans, a tragiquement perdu la vie lorsqu’un véhicule l’a percuté sur Gosford Street dimanche matin.

Leo Moran, 44 ans, est décédé tragiquement après avoir été renversé par une voiture à Coventry dimanche.

La police a confirmé qu’une voiture avait percuté le mur de briques d’une maison de Beckbury Road après avoir heurté Leo.

Un communiqué de la famille a déclaré : « Nous avons le cœur complètement brisé par la perte de Leo, qui nous a été enlevé si tôt.

« Leo était un fils, un frère, un oncle et un ami extraordinaire pour tant de personnes, il a apporté tellement de rire et de plaisir dans nos vies à tous.

« Nous donnons désormais à la police le temps de nous donner les réponses dont nous aurons besoin pour comprendre comment et pourquoi cela s’est produit. Ce sera la seule déclaration publique que nous ferons. »

Un autre homme a également été fauché au moment où les horreurs se déroulaient le 3 septembre.

Joel Carreido, un employé de l’hôpital, a perdu la vie dans la collision.

L’homme de 47 ans a été confirmé mort peu de temps après et les policiers s’occupent actuellement de sa famille.

Dans un hommage, sa famille a déclaré : « Joel était un mari aimant et père de deux enfants, qui travaillait extrêmement dur en tant qu’assistant de santé dans les hôpitaux universitaires de Coventry et du Warwickshire.

« Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu. Nous remercions toute la communauté pour son soutien continu pendant cette période très difficile. Puisse-t-il reposer en paix et que Dieu bénisse son âme. »

Le professeur Andy Hardy, directeur général du NHS Trust des hôpitaux universitaires de Coventry et Warwickshire (UHCW) a déclaré : « Tout le monde au Trust est choqué et attristé par cette nouvelle tragique.

« La passion de Joel pour le soin des autres transparaissait dans tout ce qu’il faisait et il a laissé une impression durable sur les patients et les familles avec lesquels il est entré en contact.

« Même si son travail était une immense source de fierté, il était évident pour tous ceux qui connaissaient Joel que le rôle qu’il appréciait le plus était celui d’un mari aimant et d’un père pour ses deux enfants bien-aimés.

« Joel nous manquera beaucoup à tous et nos pensées vont à ses amis et à sa famille en cette période difficile. »

La police des West Midlands a confirmé avoir arrêté un homme de 33 ans soupçonné de deux chefs de meurtre.

Il a depuis été soumis à la loi sur la santé mentale.

Un porte-parole de la force a déclaré : « Nous ne recherchons personne d’autre en lien avec ce qui s’est passé, et d’après les informations dont nous disposons, cela n’est pas considéré comme lié au terrorisme.

« Nos demandes se poursuivent et toute personne susceptible de nous aider est priée de nous contacter via le chat en direct sur notre site Web, ou en appelant le 101 et en citant le journal 854 du 9/03/23.

« Nous avons créé un portail en ligne où les gens peuvent télécharger n’importe quelle vidéosurveillance, séquence vidéo ou fournir des informations susceptibles de faciliter nos enquêtes. »

La voiture a percuté une maison après avoir écrasé la deuxième victime, Leo. Crédit : le soleil