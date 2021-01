En décembre de l’année dernière, Hunter a annoncé que ses affaires fiscales faisaient l’objet d’une enquête de la part des autorités fédérales.

Bien qu’il n’ait pas fourni d’explication sur ce qui avait déclenché l’enquête, CNN et le New York Times ont tous deux signalé qu’elle avait commencé à la fin de 2018 et qu’elle était liée à des violations potentielles des lois fiscales et de blanchiment d’argent et à ses transactions commerciales dans des pays étrangers, principalement en Chine.

Loin de la politique, Hunter Biden a parlé de ses combats contre la toxicomanie. Il a été renvoyé des réserves de la marine en 2014 à la suite d’un test positif pour la cocaïne et a fréquemment discuté de son problème de plusieurs décennies avec l’alcool.

«Il y a de la dépendance dans chaque famille. J’étais dans cette obscurité. J’étais dans ce tunnel – c’est un tunnel sans fin. Vous ne vous en débarrassez pas. Vous découvrez comment y faire face. »

Hunter Biden a été marié deux fois et a trois enfants avec sa première femme, Kathleen Buhle, et un fils via sa deuxième épouse Melissa Cohen, ainsi qu’un fils né d’une relation avec Lunden Alexis Roberts.

En 2016, sa vie personnelle a fait l’objet de discussions médiatiques, après avoir commencé à sortir avec Hallie Biden, la veuve de son frère Beau, récemment décédé.

Malgré son passé parfois coloré, son père Joe a continué à le soutenir, disant lors du dernier débat présidentiel: « Je suis fier de lui. Je suis fier de mon fils. »