Le deuxième fils de Kareena et Saif Ali Khan a donné naissance à une mer de Taimur Memes

Après des mois d’excitation et d’anticipation, l’attente était enfin terminée pour les fans de Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan après que le couple ait accueilli leur deuxième fils après Taimur dimanche.

Kareena a été admise à l’hôpital Breach Candy, à Mumbai, la nuit dernière. Ils ont accueilli leur deuxième fils le dimanche 21 février.

Avec la naissance de leur deuxième fils, Taimur est devenu un frère aîné. Taimur, né le 20 décembre 2016, a maintenant quatre ans et depuis sa naissance, le petit bambin a été le centre d’un examen médiatique intense et de la frénésie des paparazzis.

Dimanche, Internet ne pouvait s’empêcher de se demander ce que la petite célébrité devait endurer, maintenant qu’il y avait un nouveau bébé dans le quartier. Alors que la plupart ont félicité Saif et Kareena pour la naissance de leur fils, Twitter a été bientôt rempli de milliers de mèmes Taimur.

Kareena Kapoor Khan, qui a épousé Saif Ali Khan en 2012, a partagé des photos de cadeaux qui étaient arrivés chez elle plus tôt dans la semaine, donnant lieu à des spéculations selon lesquelles l’actrice se préparait à livrer. Plusieurs membres de sa famille, dont sa mère Babita, sa sœur Karisma Kapoor et le fils de Saif, Ibrahim Ali Khan, ont rendu visite aux acteurs plus tôt mardi, et il a été supposé qu’elle serait alors admise à l’hôpital. Kareena a finalement été admise à l’hôpital samedi soir.

Sur le plan du travail, Kareena sera ensuite vue dans Laal Singh Chaddha d’Advait Chandan, avec Aamir Khan. Le film est un remake du film hollywoodien de 1994 Forrest Gump. Elle a également le magnum opus Takht de Karan Johar dans sa réserve. Saif, en revanche, sera vu dans la police de Bhoot et Adipurush.

Saif a deux autres enfants – Sara Ali Khan et Ibrahim Ali Khan – issus de son mariage avec sa première épouse Amrita Singh.