Le deuxième film secret de Predator sortira avant Badlands en 2025, tous deux réalisés par Dan Trachtenberg

Un deuxième film Predator, jusqu’ici inopiné, est en préparation pour 2025, les studios du 20e siècle prévoyant de le sortir quelque temps avant l’arrivée de Predator : Badlands en novembre.

Dans une vaste interview avec THR Rempli de nouvelles informations sur sa liste de sorties, le président du studio, Steve Asbell, a révélé que le réalisateur Dan Trachtenberg avait réalisé un deuxième projet Predator qui pourrait être destiné à une sortie en streaming. Lorsqu’on lui a demandé si le prochain film Predator sortirait en salles, Asbell a répondu « oui et non », puis a expliqué ce qu’il voulait dire.

« Oui, un film Predator aura une sortie en salles. Je vais vous le dire très simplement. Après que Prey soit devenu un succès, Dan [Trachtenberg] est revenu et a dit qu’il ne voulait pas faire Prey 2. Et nous nous sommes dit : « Qu’est-ce que tu veux faire ? Et il a débité un tas d’idées qui étaient vraiment folles mais vraiment cool », dit Asbell. « Nous en avons en fait réalisé deux. Deux sortiront l’année prochaine. L’un dont je ne peux pas encore parler, mais l’autre est le film live-action Predator avec Elle Fanning qui vient de se terminer en Nouvelle-Zélande. Cela sortira en salles l’année prochaine. » [Disney recently confirmed Predator: Badlands would release on November 7].

Asbell affirme que Badlands est « une idée absolument dingue » et un « truc de science-fiction, mais ce n’est pas ce que tout le monde pense ». Quant au deuxième film Predator, le studio a des « projets différents » pour le projet, mais Asbell n’en dira pas plus – seulement qu’il sortira avant Badlands.

Les commentaires d’Asbell laisseront aux fans de nombreuses questions, comme celle de savoir si 20th Century Studios fera un jour une suite à Prey, qui a été salué par la critique et l’un des favoris des fans. Ils laissent également les fans se demander s’il y aura un autre film Aliens vs. Predator, en particulier avec la franchise Alien qui connaît une renaissance dans le sillage de Romulus.

Comment regarder les films Predator par ordre chronologique

« Probablement », dit Asbell, ajoutant : « Ce ne serait pas comme vous le pensez. C’est le problème. Pas comme si cela s’appellerait simplement Alien vs. Predator ou quelque chose comme les films originaux. Si nous faisons cela , ils seront créés de manière organique à partir de ces deux franchises que nous avons continuées avec des personnages dont nous tombons amoureux et ces personnages se combineront… peut-être mais nous n’en sommes pas là. pour s’en sortir. »

D’une manière ou d’une autre, 20th Century Studios reste occupé, Asbell parlant des plans pour la suite d’Alien : Romulus, d’un préquel de Master and Commander, de la possibilité de Speed ​​3, et plus encore. Vous pouvez en savoir plus sur tous les autres plus grands films sortis en 2024 ici.

Kat Bailey est directrice des actualités d’IGN ainsi que co-animatrice de Nintendo Voice Chat. Vous avez un conseil ? Envoyez-lui un DM à @the_katbot.