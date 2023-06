Le deuxième enfant a été emporté dans les airs alors qu’une énorme rafale de vent envoie une balle gonflable voler à la foire avec un garçon de 9 ans blessé à l’hôpital

Un DEUXIÈME enfant a été emporté dans les airs alors que des vents violents envoyaient des boules de zorb gonflables voler lors d’une foire, l’un d’entre eux étant déjà blessé à l’hôpital.

L’horreur du Southport Food and Drink Festival, qui s’est tenu hier à Southport, dans le Merseyside, a vu un garçon de neuf ans souffrir de « blessures graves ».

Un garçon de neuf ans a subi des blessures «importantes» dans l’accident anormal Crédit : Google

Le garçon atteint a été transporté d’urgence à l’hôpital par ambulance aérienne et est actuellement en traitement.

On ne pense pas que ses blessures mettent sa vie en danger.

Les flics ont maintenant confirmé qu’un deuxième zorb, contenant un autre enfant, a été soufflé du sol en même temps.

Heureusement, ce deuxième jeune n’a pas été blessé.

L’accident anormal s’est produit alors que des centaines de personnes se pressaient dans le parc populaire pour le festival.

Un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré: « Nous appelons maintenant toute personne susceptible d’avoir capturé des images ou des vidéos de l’incident à nous contacter pour nous aider à établir les circonstances de ce qui s’est passé. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la force en ligne ou au 101, en citant la référence 596.

Ceux qui souhaitent faire un signalement anonyme peuvent contacter Crimestoppers, un organisme de bienfaisance indépendant, au 0800 555 111.

Un porte-parole du conseil de Sefton a ajouté: « Nous pouvons confirmer qu’une ambulance aérienne a été appelée à Victoria Park, Southport [on June 4] suite à un accident dans le parc.

« Les secouristes de St Johns Ambulance ont réagi rapidement pour fournir une assistance à la personne impliquée avant l’arrivée d’autres services d’urgence.

« Suite à l’incident, une inspection complète de la santé et de la sécurité a été entreprise au Southport Food and Drink Festival et l’événement reste ouvert au public.

« Nos pensées vont aux personnes impliquées dans l’accident et nous leur souhaitons un rétablissement complet. »