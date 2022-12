Le deuxième dirigeant de l’année de l’État islamique Abu al Hassan al Hashimi al Qurayshi tué au combat | Nouvelles du monde

Le chef de l’État islamique a été tué au combat, a annoncé le groupe.

Abu al Hassan al Hashimi al Qurayshi est le deuxième dirigeant de l’EI à être tué cette année, à un moment où le groupe extrémiste tente de se relever.

Ses cellules dormantes (des groupes plus petits qui restent inactifs jusqu’à ce qu’on leur donne l’ordre d’agir) ont mené des attaques meurtrières en Irak et en Syrie, et sa filiale en Afghanistan a également revendiqué la responsabilité d’agressions qui ont tué des dizaines de personnes ces derniers mois.

“Il est mort en combattant les ennemis de Dieu en tuant certains d’entre eux avant d’être tué comme un homme sur le champ de bataille”, a déclaré le porte-parole de l’EI Abu Omar al Muhajer.

L’armée américaine a déclaré qu’al Qurayshi avait été tué à la mi-octobre, ajoutant que l’opération avait été menée par des rebelles syriens dans la province méridionale de Deraa.

La raison pour laquelle l’annonce a été faite mercredi n’était pas claire – plus d’un mois après la mort d’al Qurayshi.

“Nous saluons certainement la nouvelle de la mort d’un autre chef de l’EI. Je n’ai pas de détails opérationnels supplémentaires à fournir pour le moment”, a déclaré le coordinateur du Conseil de sécurité nationale américain pour les communications stratégiques, John Kirby.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé en Grande-Bretagne, un observateur de guerre de l’opposition, a rapporté à la mi-octobre que des rebelles syriens avaient tué un groupe de combattants de l’EI dans la province de Deraa.

Parmi eux figuraient un commandant identifié comme citoyen irakien ainsi qu’un combattant libanais et d’autres personnes, a indiqué l’observatoire.

Il a ajouté qu’un des combattants de l’EI avait fait exploser une ceinture explosive qu’il portait lors de l’affrontement.

Il n’a pas été confirmé s’il s’agit de l’attaque dans laquelle al Qurayshi a été tué.

Al Qurayshi n’était pas son vrai nom

On savait peu de choses sur al Qurayshi, qui a pris la direction du groupe après la mort de son prédécesseur, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshiqui a été tué lors d’un raid américain en février dans le nord-ouest de la Syrie.

On ne pense pas que les deux hommes soient liés, al Qurayshi n’étant pas leur vrai nom.

Abu al Hussein al Husseini al Qurayshi a été nommé nouveau chef du groupe.

Cette mort a porté un coup à l’EI, vaincu en Irak en 2017 et en Syrie deux ans plus tard.

Al Qurayshi est le troisième dirigeant à être tué depuis que le fondateur Abu Bakr al Baghdadi a été pourchassé par les forces américaines lors d’un raid en octobre 2019.