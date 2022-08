Le deuxième décret de Biden sur l’avortement prend en charge les voyages inter-États

Le président américain Joe Biden a signé un deuxième décret protégeant les soins d’avortement mercredi. Le dernier décret présidentiel sera soutenir ceux qui doivent voyager hors de l’État pour obtenir un avortement. Cela comprend la direction de Medicaid, le programme d’assurance maladie du gouvernement pour les personnes à faible revenu, pour fournir un financement lorsque de tels voyages sont nécessaires.

Le décret exécutif encourage également la recherche sur la santé maternelle et cherche à “garantir que les prestataires de soins de santé respectent la loi fédérale sur la non-discrimination”.

“Le décret d’aujourd’hui s’appuie sur le premier décret que j’ai signé le mois dernier pour protéger l’accès aux soins de santé – y compris les soins d’avortement – qui a été supprimé”, a déclaré Biden dans un communiqué. tweeter Mercredi. “Je t’avais dit que je ne reculerais pas. Cela n’a pas changé.”

Le décret d’aujourd’hui s’appuie sur le premier décret que j’ai signé le mois dernier pour protéger l’accès aux soins de santé – y compris les soins d’avortement – qui a été arraché. Je t’avais dit que je ne reculerais pas. Cela n’a pas changé. pic.twitter.com/IOZNjCFy7D – Président Biden (@POTUS) 3 août 2022

Premier décret exécutif lié à l’avortement de Biden a été publié il y a près d’un mois et a ordonné au secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, de maintenir les pilules abortives approuvées par la FDA “aussi largement accessibles que possible” et de protéger l’accès aux contraceptifs. Il a également assuré des soins médicaux d’urgence à toute personne enceinte ou ayant fait une fausse couche ou un avortement, et a renforcé la protection des informations de santé sensibles des personnes.

En juin, le La Cour suprême a annulé sa décision de 1973 Roe v.Wademettant fin au droit constitutionnel à l’avortement dans tout le pays et laissant à la place aux États le soin de décider des lois régissant cet aspect de soins de santé.

Le ministère américain de la Justice cette semaine a déposé sa première plainte contre un État protéger les droits des femmes enceintes à accéder aux soins médicaux d’urgence, y compris à un avortement si nécessaire. La plainte du DOJ allègue que l’interdiction quasi totale de l’avortement dans l’Idaho, qui entrera en vigueur le 25 août, est contraire à la loi fédérale en vertu de la loi sur les traitements médicaux d’urgence et le travail.

Le groupe de travail sur les droits reproductifs du ministère de la Justice a déclaré qu’il continuerait d’examiner les interdictions d’avortement des États pour s’assurer qu’elles étaient conformes à l’EMTALA.