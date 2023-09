Le deuxième débat républicain ne parvient pas à impressionner les électeurs non engagés du GOP

Iosko faisait partie d’un groupe de près de 50 électeurs républicains, pour la plupart non engagés, rassemblés dans la salle privée du Moretti’s Ristorante & Pizzeria, dans la banlieue nord-ouest de Chicago, pour une soirée de surveillance du débat. L’événement était organisé par la section de l’Illinois d’Americans for Prosperity, financée par le milliardaire conservateur Charles Koch.

Americans for Prosperity, comme d’autres gros joueurs du GOP, est toujours à la recherche d’un candidat pour la primaire. L’AFP a plus de 70 millions de dollars en banque pour une tentative de tanker Donald Trump.

C’est une tâche difficile alors que la primaire devient de plus en plus déséquilibrée en faveur de l’ancien président. Ceux qui sont venus à l’événement organisé par l’AFP semblaient penser que la course était pratiquement terminée. Presque toutes les 22 personnes avec lesquelles POLITICO s’est entretenu ont déclaré qu’elles soutiendraient le candidat du GOP, quel qu’il soit.

Même si c’est Trump. (Un électeur aurait souhaité que Robert F. Kennedy soit républicain.)

La présence imminente de l’ancien président s’est reflétée non seulement dans les réflexions d’Iosko mais aussi sur la scène des débats. Les candidats, désireux désespérément de bouleverser la course, ont attaqué Trump mercredi soir – non pas pour ses positions politiques ou ses problèmes juridiques persistants, mais pour ne pas s’être présenté sur scène. L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a même tenté de donner à l’ancien président un surnom, « Donald Duck », pour avoir été exclu.

Des gens assistent à une soirée de surveillance pour le deuxième débat de la primaire présidentielle du GOP au Moretti’s Ristorante & Pizzeria à Barrington, Illinois, le 27 septembre 2023. | Kapos chiites/POLITIQUE

Mais les attaques n’ont pas semblé atténuer le sentiment d’inévitabilité de l’investiture de Trump.

Bien que Brian Siwicki, un retraité qui était là avec sa femme Gennie, ait déclaré qu’il était encore « trop tôt » pour choisir un candidat, il se demandait si les candidats sur scène « avaient le courage ».

« Vous savez que Trump le sait », a-t-il déclaré.

Le rassemblement d’électeurs républicains toujours à la recherche d’un candidat aurait dû être le parfait public pour les candidats sur scène. Mais parmi ceux qui se sont rassemblés pour détruire la pizza gratuite de style taverne, les éloges étaient faibles.

« C’est un combattant », c’est ainsi que Lynn O’Brien, membre du Comité central républicain de l’Illinois, a décrit le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Elle a travaillé sur les campagnes précédentes de Trump et a déclaré que le GOP de l’Illinois n’approuvait pas la primaire. Mais elle sera à nouveau derrière Trump s’il arrive en tête du groupe républicain.

Le seul candidat qui s’est démarqué de John Picchiotti avec les républicains de Wheeling Township était Haley. « Elle pourrait plaire aux femmes, aux modérés et aux électeurs qui se sentaient privés de leurs droits par Donald Trump. »

Barbara Rose, hygiéniste à la retraite, a également aimé ce que Haley avait à dire. Mais elle se moquait de ces querelles. «Je veux juste qu’ils s’en tiennent à leur politique et ne s’en prennent pas à la personnalité de chacun», a déclaré Rose à peu près au milieu du débat de mercredi. « C’est comme briser des enfants dans une bagarre. »

Fernando Ramírez, qui travaille dans les affaires publiques, s’est assis avec une pizza dans l’espoir de choisir un candidat mais est reparti sans vraiment apprécier aucun d’entre eux. « L’immigration est importante pour moi, et je pense qu’aucun d’entre eux n’a pris la question au sérieux », a-t-il déclaré.

Alors que le vin et la bière coulaient à flots, la soirée de surveillance est devenue plus une « fête » qu’une « montre ». Quelques personnes ont sauté le pas pour pouvoir entendre le reste du débat chez elles.

Le sentiment, maintes et maintes fois, était que cette étape du débat ne concernait pas qui allait remporter la palme. Les participants peuvent être indécis en théorie. Mais même eux concluent que la primaire est plus ou moins terminée.

Phil Ludkowski, chirurgien orthopédiste, l’a résumé lors d’une enquête sur le terrain. Il a dit qu’il était d’accord avec « la plupart des [DeSantis’] des principes. J’aime aussi Ramaswamy. Je n’aime pas Christie parce que toute sa campagne est basée sur l’attaque de Trump. Et Mike Pence, je pense qu’il est un bon candidat pour la vice-présidence.