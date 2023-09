Le deuxième débat du Parti républicain débutera de la même manière que le premier : sans Trump. Suivez les mises à jour en direct

Suivez les mises à jour en direct sur le deuxième débat présidentiel républicain de 2024, qui commence à 21 h HE en Californie. Le premier favori du peloton, Donald Trump, saute l’événement, tout comme il l’a fait le premier. Il sera à 2 000 milles de là pour tenter de courtiser les travailleurs syndiqués du Michigan au milieu d’une grève.

Les candidats sur scène seront le gouverneur de Floride. Ron DeSantisancien vice-président Mike Pencel’entrepreneur Vivek Ramaswamy, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum.

Ce qu’il faut savoir

— 7 candidats qualifiés pour le deuxième débat. Voici qui a raté le cut — Voici comment regarder le débat de ce soir — Les Républicains sont confrontés à une urgence croissante d’arrêter Trump avant le débat — Trump se rend au Michigan pour rivaliser avec Biden pour les votes syndicaux — Qui se présente à la présidence ? Voir le récapitulatif des candidats 2024

Porter leurs critiques vers le ciel

Alors que les républicains montent sur scène, le Comité national démocrate mène une contre-programmation autour du site de débat dans le but de faire valoir que les candidats du Parti républicain ont tort pour la Maison Blanche.

Les responsables du DNC déclarent qu’ils font flotter une bannière aérienne jusqu’à 21 heures au-dessus de la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan avec le message « GOP 2024 : A Race For The Extreme MAGA Base » – faisant référence à un slogan utilisé par Trump dans ses campagnes.

Les responsables du parti affirment qu’il y a également un panneau d’affichage mobile qui circule autour du site du débat tout au long de l’événement. Une vidéo diffusée sur un écran numérique présente une « aide-mémoire MAGA 2024 » sur chacun des candidats, avec la photo de chaque candidat républicain et plusieurs puces sur ce que le DNC appelle ses « programmes MAGA extrêmes », comme l’opposition à l’avortement et les changements proposés. Sécurité sociale et assurance-maladie.

Débat sur l’extrémisme des plateformes Rumble, partenaire de diffusion en direct

De nombreux téléspectateurs qui ne peuvent pas regarder le débat de mercredi à la télévision se connecteront à Rumble, le partenaire exclusif de diffusion en direct en ligne du Comité national républicain.

La plateforme alternative de partage de vidéos a gagné en popularité auprès de certains conservateurs en raison de son approche non interventionniste de la modération du contenu. Mais il a également été critiqué pour avoir autorisé – et parfois encouragé – l’extrémisme d’extrême droite, le sectarisme, la désinformation électorale et les théories du complot.

Avant le premier débat du GOP le mois dernier, le flux en direct de l’avant-émission officielle du GOP sur Rumble a été remplacé par des insultes racistes et des commentaires sectaires. L’épisode a ensuite été caché au public. Le RNC a déclaré qu’il avait été supprimé pour diriger les utilisateurs vers la diffusion en direct du débat et éviter de confondre les téléspectateurs avec plusieurs vidéos.

Interrogé sur les critiques contre la plateforme, le RNC a indiqué condamner « la haine, l’intolérance et la violence » mais ne gère pas de contenus ou de pages en dehors du sien.

Newsom rejette le débat comme étant des « trucs JV, XFL »

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que le débat présidentiel républicain de mercredi soir sans Trump n’était guère plus qu’un divertissement pour les accros de la politique, étant donné l’avance considérable de Trump dans la primaire républicaine.

« Il s’agit d’un spectacle secondaire, quelle que soit la mesure objective », a déclaré Newsom à l’Associated Press. « Vous avez un gars qui est le titulaire de facto. » Trump devance en effet tous les autres candidats républicains d’au moins 30 points dans la plupart des sondages nationaux.

Le débat, a déclaré Newsom, est « des trucs JV, XFL ».

DeSantis occupera littéralement le devant de la scène

DeSantis sera à nouveau sur le devant de la scène lorsque les candidats se réuniront mercredi pour le deuxième débat présidentiel républicain. Il sera flanqué de Ramaswamy et Haley.

Le placement des candidats sur scène est basé sur l’ordre des candidats dans les sondages qui répondent aux normes fixées par le Comité national républicain, les candidats les plus performants étant plus proches du devant de la scène.

Scott avait espéré une meilleure position que lors du dernier débat et a demandé au RNC de modifier ses règles afin qu’il soit plus proche du centre. Mais le sénateur de Caroline du Sud se trouve essentiellement au même endroit que lors du débat du mois dernier. Il se tiendra à la gauche de Ramaswamy.

Le plus grand perdant du remaniement est Pence, qui se trouvera au fond de la scène. C’est une rétrogradation pour l’ancien vice-président, qui se tenait aux côtés de DeSantis en août, et un signe de ses difficultés dans la course.

Des partisans et des manifestants attendent Trump sur le site du Michigan

Alors que ses rivaux républicains préparent les derniers préparatifs pour leur deuxième débat primaire, le favori du concours est en route pour le Michigan pour parler aux travailleurs de l’automobile actuels et retraités en pleine grève.

«Je me dirige vers le Michigan maintenant. J’AIME ET SAUVAI LES TRAVAILLEURS DE L’AUTOMOBILE. RENDONS À L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU ! Trump a écrit sur son site de médias sociaux.

Une poignée de manifestants et de partisans ont manifesté devant le lieu avant l’arrivée de Trump. Un groupe de partisans portait des drapeaux de Trump et marchait au rythme des tambours de la fanfare.

Les manifestants anti-Trump ont accusé l’ancien président de soutenir des politiques antisyndicales et ont scandé : « Raciste ! Rentrer chez soi! »

Trump signe l’entrée de la bibliothèque Reagan

Au cas où Trump ne serait pas déjà une priorité pour les participants au débat de ce soir, les partisans de l’ancien président ont installé d’immenses pancartes Trump à l’entrée de la longue allée de la bibliothèque Reagan.

Ils comprennent une bannière bleue « TRUMP 2024 » de la taille d’un bus, plusieurs petits drapeaux rouges Trump « SAVE AMERICA » et un grand panneau blanc indiquant « TRUMP, notre dernier espoir pour l’Amérique et le monde ». Ils sont situés au début de la Presidential Drive de Simi Valley, qui est la seule voie d’entrée et de sortie de la bibliothèque Reagan.

À 16 h 30 HE, aucune des autres campagnes n’avait de panneaux affichés.

AI Asa vise à participer à une conversation lors d’une soirée-débat

Il ne sera pas sur la scène du débat de Simi Valley mercredi soir, mais l’ancien gouverneur de l’Arkansas. Asa Hutchinson – ou une version IA de lui, en tout cas – cherche à faire partie de la conversation.

La campagne de Hutchinson a lancé Askasa.us, où ils affirment que les électeurs pourront poser des questions spécifiques au candidat. La campagne de Hutchinson indique que l’interface a été programmée avec ses remarques publiques, discours et interviews passés pour répondre avec son point de vue sur une variété de questions.

Hutchinson s’est qualifié pour le premier débat des candidats le mois dernier, mais a raté les repères fixés par le Comité national républicain pour le match à la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan.

Biden lève des fonds pour sa campagne pendant que ses rivaux républicains débattent

Tandis que les républicains se préparent pour le débat de ce soir, le président démocrate qu’ils espèrent remplacer récoltera des fonds pour sa campagne de réélection sur la côte ouest.

Joe Biden a deux collectes de fonds à San Francisco mercredi, un jour après en avoir organisé une autre à Atherton.

« Je suis convaincu que les Américains savent ce qui est en jeu et qu’ils vont intensifier leurs efforts », a-t-il déclaré mardi aux donateurs. Biden a également déclaré : « J’attends la course avec impatience. »

La visite de Biden en Californie est la deuxième étape de son voyage. Il s’est d’abord rendu dans le Michigan, où il a rejoint les travailleurs de l’automobile en grève sur la ligne de piquetage, et il prévoit de se rendre en Arizona, où il doit prononcer un discours sur la démocratie.

L’immigration va-t-elle revenir sur la scène des débats ?

Le premier débat présidentiel républicain a consacré environ 10 minutes à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et l’afflux de demandeurs d’asile n’a fait qu’augmenter depuis lors.

Les chiffres augmentent, les migrants étant désormais hébergés dans les aéroports de Chicago après que les halls des commissariats de police se soient remplis de familles dans des sacs de couchage et que près de 6 000 migrants aient traversé la frontière dans le petit Eagle Pass, au Texas, en deux jours. Les responsables locaux, de New York à San Diego, ont lancé des cris de plus en plus désespérés en faveur d’une aide fédérale, alors que l’administration Biden a déclaré qu’elle rendait éligibles à des permis de travail temporaires près de 500 000 Vénézuéliens déjà aux États-Unis.

Lors du premier débat, la discussion sur l’immigration s’est largement concentrée sur la construction d’un nouveau mur frontalier et, à des degrés divers, sur le soutien au déploiement de troupes américaines au Mexique pour lutter contre le trafic de fentanyl.

Une première diffusion pour un débat républicain

Les responsables de la télévision affirment que mercredi sera la première fois qu’un débat primaire républicain sera diffusé en espagnol, Univision le diffusant avec Fox Business.

Le réseau de langue espagnole a qualifié cela de « opportunité pour les électeurs hispaniques d’entendre directement les candidats sur des questions qui leur tiennent à cœur ».

Univision n’a pas été choisi pour les débats primaires du GOP en 2015 après que les responsables du Comité national républicain ont déclaré que des questions se posaient quant à savoir si le réseau traitait le parti de manière équitable. Plus tard cette année-là, Trump a expulsé le célèbre présentateur de nouvelles de la chaîne Jorge Ramos d’une conférence de presse après une question sur son projet d’immigration. En 2020, la campagne de réélection de Trump a qualifié le réseau de « machine de propagande de gauche et de porte-parole du parti démocrate ».

Trump sera notamment absent du débat de mercredi soir.

Trump prévoit un discours aux travailleurs syndiqués aux heures de grande écoute au lieu d’un débat

L’ancien président devrait prononcer un discours aux membres des syndicats du Michigan, aux heures de grande écoute, peu avant le début du deuxième débat sans lui en Californie.

Il prononcera un discours à 20 heures, heure de l’Est, chez Drake Enterprises, un fournisseur de pièces automobiles non syndiqué du canton de Clinton. Il s’exprimera devant une foule de plusieurs centaines de membres actuels et anciens des Travailleurs unis de l’automobile, ainsi que de membres de syndicats de plombiers et de tuyauteurs.

Sa visite intervient un jour après que le président Joe Biden est devenu le premier président en exercice de l’histoire des États-Unis à marcher sur une ligne de piquetage alors qu’il rejoignait les membres de l’UAW à Détroit. Le syndicat a étendu sa grève contre les constructeurs automobiles de Détroit en quittant les entrepôts de pièces détachées de 20 États du pays.

Trump cherchera à se positionner comme un allié des cols bleus en promettant d’augmenter les salaires et de protéger les emplois s’il est élu pour un second mandat. Mais les dirigeants syndicaux affirment que le bilan de Trump raconte une tout autre histoire. Ils citent des décisions défavorables du plus haut conseil du travail du pays et de la Cour suprême des États-Unis, ainsi que des promesses non tenues en matière d’emplois dans le secteur automobile.

La bibliothèque de Reagan est le décor du deuxième débat présidentiel du GOP

Lorsque sept candidats à la présidence se réuniront à la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan pour le deuxième débat républicain, attendez-vous à entendre des hommages au « Grand communicateur ».

Le 40e président reste une influence extrêmement populaire au sein du Parti républicain actuel, et les candidats à l’investiture de 2024 font fréquemment référence à lui dans leurs discours.

L’ancien vice-président Mike Pence cite le plus souvent Reagan, soulignant sa propre fierté d’avoir conseillé les candidats à la Cour suprême de l’administration Trump « qui ont envoyé Roe. v. Pataugez vers le tas de cendres de l’histoire là où elle appartient.

Hutchinson rate la phase de débat mais promet de rester en course

L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, manquera le débat de mercredi après avoir échoué à répondre aux critères de participation. Mais il dit qu’il ne va nulle part.

Dans une déclaration après la publication du champ des candidats lundi soir, Hutchinson a déclaré qu’il mesurait son succès par la réponse des électeurs qu’il obtient dans les États à vote anticipé comme l’Iowa et le New Hampshire. Il affirme que son objectif est d’augmenter ses résultats dans les sondages à 4 % dans l’un de ces États avant Thanksgiving.

« Si cet objectif est atteint, alors je reste compétitif et en lice », a-t-il écrit.

Au lieu du deuxième débat, il se rendra à Détroit – la même ville où Trump se rend. Il prévoit de tenir une conférence de presse pour souligner ce qu’il considère comme « les fausses promesses de l’ancien président aux cols bleus et aux travailleurs syndiqués du Michigan et de toute l’Amérique ».