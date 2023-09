Le deuxième débat du GOP a enregistré les audiences télévisées les plus basses depuis 2016

La deuxième GOP primaire débat a attiré le plus faible nombre de téléspectateurs depuis que Donald Trump est devenu candidat à la présidentielle en 2016.

Moins de 10 millions de personnes ont regardé le débat de la primaire républicaine, auquel M. Trump n’a pas assisté, mercredi soir, selon le service de notation Nielsen.

Pendant ce temps, les plateformes de streaming ont attiré environ 200 000 téléspectateurs, selon le rapport. Fox News.

Cela est à comparer aux 12,8 millions de personnes qui ont regardé le premier débat des primaires du Parti républicain fin août, également boudé par l’ancien président.

Il s’agit de l’audience télévisée la plus faible de tous les débats présidentiels républicains depuis janvier 2016, lorsque Trump est initialement entré dans la course, et le débat de Fox Business le même mois a attiré un peu plus de 11 millions de téléspectateurs.

À titre de comparaison, le tout premier débat du Parti républicain pour ce cycle électoral, diffusé sur Fox News en août 2015, a attiré 24 millions de téléspectateurs, avec un chiffre n’ayant diminué que d’un million entre cette date et le deuxième débat de septembre 2015.

Cela survient après qu’un récent sondage NBC a montré que 67 pour cent des partisans de M. Trump ont déclaré qu’ils étaient déjà décidés quant à savoir pour qui ils envisageaient de voter, bien que l’ancien président fasse face à des dizaines d’accusations criminelles.

M. Trump conserve une avance substantielle sur ses sept rivaux républicains, avec un avantage de 42,2 points sur le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, selon Real Clear Politics.

S’adressant à Truth Social jeudi soir, M. Trump a appelé à la fin des débats primaires, les décrivant comme une perte de temps qui ne changerait pas la trajectoire de la course.

Dénonçant les faibles notes, il a écrit : « Le deuxième débat primaire républicain sur FoxNews a eu l’audience la plus faible depuis 2016. Leurs notes globales sont en baisse de 30 %. FOX A BESOIN DE MAGA, ILS NE LE SAVENT PAS ENCORE. ARRÊTEZ AVEC LES MAUVAIS DÉBATS ET LES PUBLICITÉS NÉGATIVES, PAS PLUS. RENSEIGNEZ-VOUS AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD ! DJT”

L’ancien président a refusé jusqu’à présent d’assister aux débats primaires du GOP.

Au lieu de participer au débat républicain à Simi Valley, en Californie, mercredi soir, M. Trump a choisi de se rendre dans le Michigan pour un événement de campagne s’adressant aux travailleurs de l’automobile.

L’ancien président a notamment choisi l’usine automobile non syndiquée Drake Enterprises pour l’événement – ​​à un moment où les membres du syndicat United Auto Workers (UAW) font grève pour obtenir des salaires, le président Joe Biden ayant rejoint les grévistes sur la ligne de piquetage un jour plus tôt.

Lors du premier débat républicain, les candidats ont largement évité de dénoncer l’absence de l’ancien président, mais cette fois-ci, plusieurs se sont finalement retournés contre lui.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a critiqué M. Trump pour sa non-présentation et a affirmé que la véritable raison de son absence était parce qu’il avait peur de défendre son bilan de son mandat.

Les candidats sur scène lors du deuxième débat du GOP (Fox News)

Ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024 Donald Trump gestes en parlant à Drake Enterprises, un fabricant et fournisseur de pièces automobiles, à Clinton, Michigan

Dans un moment bizarre – qui n’a clairement pas suscité les acclamations qu’il espérait – M. Christie a ensuite testé un nouveau surnom pour l’ancien président : « Donald Duck ».

« Je veux regarder dans cette caméra maintenant et te dire, Donald, je sais que tu regardes, tu ne peux pas t’en empêcher », a déclaré M. Christie.

« Vous n’êtes pas ici ce soir, ni à cause des sondages ni à cause de vos accusations. Vous n’êtes pas là ce soir parce que vous avez peur d’être sur scène et de défendre votre palmarès. Vous évitez ces choses.

« Laissez-moi vous dire ce qui va se passer », a-t-il poursuivi. « Continuez à faire ça, et personne ici ne vous appellera plus Donald Trump. Nous allons vous appeler Donald Duck.

M. DeSantis – qui a largement évité de riposter contre l’ancien président malgré ses attaques incessantes – a également finalement critiqué M. Trump pour avoir évité ses candidats rivaux.

« Où est Joe Biden ? M. DeSantis a déclaré lors du débat.

« Il est complètement absent de l’action du leadership. Vous savez qui d’autre manque au combat ? Donald Trump est porté disparu. Il devrait être sur scène ce soir.

Il a poursuivi : « Il vous doit de défendre son bilan où ils ont ajouté 7 800 milliards de dollars à la dette. Cela a ouvert la voie à l’inflation actuelle.

L’équipe de campagne de M. Trump a confirmé qu’il ne participerait pas au prochain débat prévu à Miami début novembre.